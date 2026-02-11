Άδωνις ωρύεται για Ανδρουλάκη: «Μισεί τον Παναγόπουλο, ήθελε να τον φάει - Το ίδιο έκανε με την Καϊλή»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σήμερα (11/2) εκτενώς για τα «παραπολιτικά» της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή το σκάνδαλο υπεξαιρέσεων στη ΓΣΕΕ.

Σχετικά με τις αναφορές του Χακάν Φιντάν σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Δένδια πριν τη συνάντηση στην Άγκυρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε:

«Αυτό που έκανε ο κύριος Φιντάν ήταν στα όρια της προβοκάτσιας. Δηλαδή "ο σκληρός Δένδιας και ο μαλακός Μητσοτάκης - Γεραπετρίτης". Αυτό είναι μία ψυχολογική επιχείρηση της Τουρκίας, η οποία έχει μεγάλο συμφέρον να διασπά μτο εσωτερικό μέτωπο στην Ελλάδα.

Άδωνις: «Ο Δένδιας θα απαντήσει στην Καραγεωργοπούλου»

Προφανώς είναι ψευδές. Δεν υπάρχει Δένδιας, Γεωργιάδης, Πλεύρης, υπάρχει Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός είναι ένας, η κυβέρνηση είναι μία και τελί υπό του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Αναφερόμενος δε στις αναφορές της Έλενας Καραγεωργοπούλου κατά την αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας για τον Νίκο Δένδια, και φερόμενο «εμπάργκο» υπέρ του από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε πως ο ΥΠΕΘΑ θα απαντήσει σίγουρα στην ανεξάρτητη πλέον βουλευτή.

Όσον αφορά το σκάνδαλο υπεξαιρέσεων που εμπλέκει τον Γιάννη Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ, τόνισε:

«Αποκλείεται να λέει το πόρισμα ότι πήρε η ΓΣΕΕ 73 εκατομμύρια γιατί δεν έχει πάρει. Όπως και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, με ενθάρρυνση της ΕΕ, συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων.

Επί θητείας μου δεν εκταμιεύθηκε ούτε ένα ευρώ για να το ελέγξω, γιατί τα προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ είχαν κολλήσει για διαδικαστικοιύς λόγους.

Όταν ανέλαβα υπουργός Εργασίας, δεν προλάβαιναν να εκτελεστούν και ζήτησα να ξαναπεράσουν από το ελεγκτικό συνέδριο και έστειλα επιστολή στην ΕΕ για περισσότερο χρόνο υλοποίησης».

Άδωνις: «Αν ήταν κλέφτης ο Παναγόπουλος, γιατί τον στήριζε ο Ανδρουλάκης»

Σχετικά με τις αναφορές του ΠΑΣΟΚ, ότι για τις υπεξαιρέσεις έφταιγαν υπουργοί που υπέγραφαν για τα προγράμματα, ανέφερε:

«Επειδή ο κ. Ανδρουλάκης μισεί τον κύριο Παναγόπουλο, και νομίζει ότι βρήκε ευκαιρία να τον φάει. Ήταν εσωκομματικοί αντίπαλοι εδώ και μήνες, χρόνια. Ο Ανδρουλάκης το έχει μανιέρα, το ίδιο έκανε με την Καϊλή.

Η Καϊλή ήταν σκληρή εσωκομματική του αντίπαλος. Πήγε και της έκανε καταγγελία κάποιος στο Βέλγιο, τη διαγράφει ο Ανδρουλάκης. Πείτε μου, έχει καταδικαστεί η Καϊλή μετά από 3 χρόνια; Τη διέγραψε στο δευτερολεπτο γιατί ήθελε να τη φάει.

Όταν κατηγορούσαν εμένα για τη Novartis, μπορούσε ο Μητσοτάκης να με διαγράψει; Το έκανε; Όχι. Με στήριξε, με εμπιστεύτηκε. Στην πολιτική πρέπει να υπάρχει λίγη γενναιότητα.

Αν ο Ανδρουλάκης θεωρεί κλέφτη τον Παναγόπουλο, γιατί τον έχει τόσον καιρό στη ΓΣΕΕ και τον στηρίζει; Δεν έχει τεκμήριο αθωότητας ο κ. Παναγόπουλος; Όλα έχουν ένα όριο. Δεν θα γίνουμε ζούγκλα στην Ελλάδα».