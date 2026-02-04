Αγαπηδάκη: «Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ αλλάζει τον τρόπο που προστατεύουμε την υγεία μας»

Έμφαση στην πρόληψη ως βασικό πυλώνα δημόσιας υγείας έδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Αναφερόμενη στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ανέδειξε τα αποτελέσματά του και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

«Μέσω του πρώτου οργανωμένου Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης, περισσότεροι από 180.000 πολίτες εντόπισαν έγκαιρα σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου και του τραχήλου της μήτρας, καθώς και καρδιαγγειακά νοσήματα», τόνισε η κ. Αγαπηδάκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τονίζοντας ότι ο δωρεάν εμβολιασμός κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια, σε συνδυασμό με τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, μπορεί να εξαλείψει αυτό τον τύπο καρκίνου στα επόμενα δέκα χρόνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας οφείλεται κατά 98% στον HPV, αναδεικνύοντας την καθοριστική σημασία του εμβολιασμού στην προστασία των κοριτσιών από το να εμφανίσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στην ενήλικη ζωή. Όπως σημείωσε, η πολιτική υγείας οφείλει να βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση και την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

Αναφερόμενη στο Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Νοσογόνου Παχυσαρκίας Ενηλίκων, η αναπληρώτρια υπουργός επεσήμανε ότι αφορά πολίτες με πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος και περιλαμβάνει δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, διατροφική υποστήριξη και ιατρική παρακολούθηση, με στόχο μια ολιστική και ισότιμη προσέγγιση στη φροντίδα υγείας.

«Μιλάμε για ανθρώπους με νοσογόνο παχυσαρκία, με πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος. Έχουμε 36.500 δικαιούχους. Από αυτούς, το 10% - περίπου 3.500 άνθρωποι - έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 50», σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Έχω συναντήσει ανθρώπους καθηλωμένους στο σπίτι, με αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να δίνει ευκαιρίες και εργαλεία. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει μία ζωή. Και πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να την ζήσει καλά».

Για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες στη Χίο, η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε τη σημασία της ανθρώπινης διάστασης του Μεταναστευτικού. «Συναντάμε μια βαθιά ανθρώπινη πτυχή σε αυτά τα τραγικά περιστατικά που μας γεμίζει θλίψη. Το μεταναστευτικό έχει τη γεωπολιτική του διάσταση, την εθνική του διάσταση, έχει πολλές πτυχές. Όμως έχει και μια βαθιά ανθρώπινη, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, γιατί στο τέλος της ημέρας θα αποκτηνωθούμε. Ας σκεφτούμε τι σημαίνει να χάνει κάποιος το παιδί του και να βρίσκεται στην άλλη άκρη της Γης», ανέφερε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Τέλος, σε ερώτηση για πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιού, σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών και τη συμμετοχή τους στο «εκλέγεσθαι», η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας σημείωσε ότι ο σεβασμός στο Σύνταγμα και στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτος και θεμέλιο της δημοκρατικής λειτουργίας, επισημαίνοντας ότι ο αποκλεισμός πολιτών από συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα συνιστά επικίνδυνη διολίσθηση σε φασιστικής εμπνεύσεως θέσεις και λογικές διακρίσεων.