Άγκυρα: Επιμένει ο Τσελίκ περί «άδικης μεταχείρισης» της «τουρκικής μειονότητας» της Δυτικής Θράκης

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας (AKP) Ομέρ Τσελίκ επανέλαβε τους ισχυρισμούς περί «άδικης μεταχείρισης» της «τουρκικής μειονότητας» της Δυτικής Θράκης μέσα από ανάρτησή του στο «X», παρά τη σαφή θέση και επιχειρηματολογία της Αθήνας για τη μουσουλμανική μειονότητα.

«Οι άδικες και παράνομες πρακτικές της Ελλάδας απέναντι στους ‘’Τούρκους’’ της Δυτικής Θράκης συνεχίζονται. Οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν επί χρόνια με παράνομο τρόπο το δικαίωμα της Τουρκικής Μειονότητας να εκλέγει τους δικούς της μουφτήδες.

Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά ότι η Ελλάδα οφείλει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την δικαιοσύνη. Οι παρεμβάσεις σε αυτό το βασικό θρησκευτικό και πολιτιστικό δικαίωμα της ‘’Τουρκικής’’ Μειονότητας να εκλέγει τους μουφτήδες της δεν φέρνουν επίσης σωστά αποτελέσματα όσον αφορά το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Εάν η κυβέρνηση της Αθήνας επιδείξει μια νομικά σύμφωνη και ειλικρινή προσέγγιση, αυτό θα ήταν σωστό τόσο για την παράδοση των δικαιωμάτων της ‘’Τουρκικής Μειονότητας’’ όσο και για πιο θετικές συνεισφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» αναφέρει ο Τσελίκ.

Batı Trakya'daki Türklere yönelik Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz uygulamaları devam etmektedir. Yunan makamları, Türk Azınlığın kendi müftülerini seçme hakkını yıllardır hukuksuz bir şekilde ihlal etmektedir. Biz, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun bir… pic.twitter.com/YDGXzM8pHV — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 11, 2026