Άγριος καυγάς και απίστευτες ατάκες Λαζαρίδη-Πολάκη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω εγώ - Είστε σαπίλα»

Εκρηκτικό ήταν το κλίμα στην παρθενική εμφάνιση του Μακάριου Λαζαρίδη στη Βουλή ως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από μετωπική σύγκρουση με τον Παύλο Πολάκη.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον κάλεσε να αποδείξει ότι διαθέτει πτυχίο. Ο Λαζαρίδης σήκωσε το γάντι, απαντώντας πως έχει αποφοιτήσει από το college of Southeastern Europe.

Παράλληλα,πέρασε στην αντεπίθεση, ζητώντας από τον Πολάκη εξηγήσεις για «μαύρα χρήματα», υπενθυμίζοντας παλαιότερη παραδοχή του ίδιου περί τήρησης «διπλών βιβλίων» όταν ήταν δήμαρχος.

Η αντιπαράθεση εκτραχύνθηκε όταν ο Παύλος Πολάκης πήρε ξανά τον λόγο φωνάζοντας έξαλλος: «Σκασμός Λαζαρίδη! Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα πετάγεσαι!», προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της Κ.Ο. της ΝΔ και του προεδρεύοντος της έδρας, Γιώργου Λαμπρούλη.

Ο διάλογος που ακολούθησε στην Βουλή:

Πολάκης: Να πας μια βόλτα στα Σφακιά Λαζαρίδη και να δεις τι έκανα εγώ. Μουρμου. Μουρμου!

- Φωνές από έδρανα ΝΔ

Πολάκης: Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος. Τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνικήκοινωνία, εγώ έβαζα τους Σφακιανούς αντί να δίνουν στεφάνια στις κηδείες….

- Φωνές από έδρανα ΝΔ

Πολάκης: Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι.

Μακάριδης: Ζορίζεται…

Πολάκης: Καθόλου δεν ζορίζομαι, εσύ ζορίζεσαι γιατί είσαι εδώ χωρίς πτυχίο.

Λαμπρούλης: 14.11 δεν θα το κάνουμε αρένα εδώ μέσα. Το λόγο έχει η κα Λινού.

Πολάκης: Πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα τέλος.

Μάλιστα η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και εκτός μικροφώνου:

Λαζαρίδης: Έτρωγες μαύρα και μιλάς. Άντε μπράβο.

Πολάκης: Να πεις που είναι το πτυχίο σου αμόρφωτε!

Λαζαρίδης: Έλα τώρα.

Πολάκης: Αμόρφωτος είναι δεν κατάλαβα. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή.

