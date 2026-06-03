Αχτσιόγλου: «Ο Τσίπρας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα φανεί αν θα υπάρξει συμπόρευση»

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή της πως παραιτείται από τη Νέα Αριστερά μαζί με άλλα έξι στελέχη, και παραδίδει την βουλευτική της έδρα, η Έφη Αχτσιόγλου μίλησε για τις εξελίξεις που οδήγησαν σε διάλυση της ΚΟ του κόμματος, αλλά και για τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.

«Από τη στιγμή μάλλον που συζητούσαμε το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, προσωπικά σκεφτόμουν ότι με τη διαδρομή την πολιτική που έχω και με την πολιτική ευθύνη που έχω, θα έπρεπε μάλλον να καταλήξω και στην παράδοση της βουλευτικής έδρας. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν θα υπήρχε ένα πλαίσιο, ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορώ να λειτουργώ στη Βουλή, θεώρησα ότι η κοινοβουλευτική μου παρουσία δεν θα με εξέφραζε πια. Τούτο δεν αναιρεί ότι σέβομαι τους υπόλοιπους συντρόφους, οι οποίοι σκέφτηκαν ή θεωρούν ότι αξίζει να παραμείνουν στη Βουλή και να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές» είπε, σε συνέντευξή της στο Mega, αναφορικά με το σκεπτικό πίσω από την παράδοση της έδρας.

Ξεκαθάρισε πως η αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά ήταν μία αυτοτελής απόφαση, όπως και αυτοτελής ήταν και η παράδοση της έδρας.

«Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μία πολιτική ταυτότητα παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, δηλαδή, να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν» υπογράμμισε η κα Αχτσιόγλου.

Η ίδια σημείωσε πως οι κινήσεις της δεν σχετίζονται με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, και αποκάλυψε πως οι δυο τους έχουν να επικοινωνήσουν από το 2013.

«Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα για (...) να έχουμε έναν πόλο, αντιπαραθετικό προγραμματικά στη Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε και να είναι αυτός πλειοψηφικός. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνησης, μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά. Άρα ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως» σημείωσε και έκρινε ως «θετική την εξέλιξη».

Για τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό σημείωσε πως «αντικειμενικά έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θέτει μία ατζέντα στο προσκήνιο, που δείχνει τη δυνατότητα να συσπειρώσει πολίτες. Καταρχήν το κόμμα απευθύνεται στους πολίτες, δεν απευθύνεται στους νυν βουλευτές ή στις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις».

«Θεωρούμε αναγκαίο το να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτό θέλουν 8 στους 10 πολίτες σήμερα, και νομίζω δικαίως το θέλουν. Και από δική μου πλευρά θέλω να δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση. Ως απλός πολίτης πια» σημείωσε σε άλλο σημείο και διευκρίνισε πως «είμαι ανοιχτή να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Το αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί. Νομίζω ότι το προσκλητήριο πρέπει να απευθυνθεί σε όλες τις ενεργές δυνάμεις που ασπάζονται τις αρχές. Θεωρώ κι εγώ αναγκαία τη συσπείρωση δυνάμεων. Δεν είμαστε σε φάση που οι αποκλεισμοί προσφέρουν κάτι».

Σχόλιο, τέλος, έκανε και για την Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα της. «Η κα Καρυστιάνου, νομίζω ότι με τον τρόπο που τοποθετείται, μάλλον τοποθετείται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Και από τις θέσεις που εξέφρασε προηγούμενα, πριν την ανακοίνωση του κόμματός της. Το ζήτημα των αμβλώσεων ήταν κομβικό για ένα πολύ μεγάλο μέρος του προοδευτικού χώρου και δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις σε πολύ προοδευτικό κόσμο. Νομίζω ότι δεν μπορούν να ανοίγουν τέτοιες συζητήσεις στην Ελλάδα σήμερα. Και σε άλλα ζητήματα όμως, ιδίως εξωτερικής πολιτικής, φαίνεται ότι τοποθετείται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει στο να υπάρξει ουσιαστική πολιτική αλλαγή κυβερνητική αλλαγή, με τον τρόπο που την περιέγραψα πριν».