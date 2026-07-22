Ακραία κόντρα ΚΚΕ με Κωνσταντοπούλου: «Είστε το τέλος του κατήφορου - Αφήνετε πίσω τα σκουπίδια σας»

Στην Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του ΚΚΕ, μετά από συνέβησαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε καλέσει το «100», ζητώντας τη σύλληψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Η νέα ένταση ξεκίνησε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε καταγγελίες της περί παρασκηνιακών συνεννοήσεων ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο, και τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργο Γεωργαντά, κατά το OPEN.

Υποστήριξε μάλιστα ότι οι σχετικές συζητήσεις έγιναν στο περιθώριο της συνεδρίασης. Ο κ. Καραθανασόπουλος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «τερατώδη ψέματα». «Στο τέλος του κατήφορου βρίσκεται ο βούρκος της κ. Κωνσταντοπούλου», είπε χαρακτηριστικά.

Κωνσταντοπούλου: «Αφήνετε σκουπίδια στα έδρανα»

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία απάντησε σε υψηλούς τόνους. «Το βούρκο και τον κατήφορο να τον απευθύνετε, αν έχετε κότσια, στον Άδωνι Γεωργιάδη, κύριε Καραθανασόπουλε!

Και εσείς, κύριε Λαμπρούλη, να τον απευθύνετε εκεί που πρέπει! Αφήστε τα σάπια», είπε, στρέφοντας τα «πυρά» της και κατά των υπόλοιπων βουλευτών του ΚΚΕ τους οποίους και κατηγόρησε σφοδρά.

«Αφήνετε μονίμως τα σκουπίδια σας, να τα μαζέψει ποιος; Εμείς, ως Κοινοβουλευτική Ομάδα, δεν αφήνουμε πίσω ούτε μισή καρφίτσα», ανέφερε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε, ακόμη, ότι το ΚΚΕ, κατά την επίμαχη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, κράτησε «ίσες αποστάσεις» και λειτούργησε «εις επικουρίαν» της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «συνεννοήσεις στον διάδρομο» με τον Γιώργο Γεωργαντά.