Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Πατριωτισμός είναι η μάχη κατά της ανισότητας» - Το τρίπτυχο της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σήμερα (2/9) από τη Θεσσαλονίκη το επονομαζόμενο «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για τη νέα Ελλάδα».

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και τη θέσπιση υποχρεωτικής πατριωτικής εισφοράς με στόχο τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου.

Αλέξης Τσίπρας - Δείτε όλη την ομιλία του

Κατά την τοποθέτησή του, κ. Τσίπρας στάθηκε στα παρακάτω:

Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη

Νέο Εθνικό όραμα για αλλαγή πορείας στη χώρα

Σχέδιο διακυβέρνησης με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη σύγκλιση με την Ευρώπη

Σχέδιο διακυβέρνησης για να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι στο δικό μας τόπο

Δέσμευση για ανάπτυξη, φορολογική δικαιοσύνη, δίκαιη πράσινη μετάβαση

Τσίπρας: «Μιλάει ο Μητσοτάκης, που μας χρεοκόπησε»

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του ειρωνευόμενος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας «κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, θα παίρνω την άδεια του πρωθυπουργού.

Πότε θέλει να μιλάω; Πριν; Μετά; Το χειρότερο είναι ότι πριν καν μιλήσουμε, έβγαλαν απόφαση ότι το πρόγραμμά μας είναι υπερκοστολογημένο. Ποιοι τα λένε αυτά; Αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και τα κόμματά του, που χρωστάνε πάνω από 600 εκατ. στις τράπεζες.

Μιλάνε για κοστολόγηση σε μας, που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος και αφήσαμε 37 δισ. στα δημόσια ταμεία».

Τσίπρας: «Να παράγουμε, να μοιραζόμαστε, να ζούμε»

«Οφείλουμε άμεσα να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα της χώρας, να επιταχύνουμε τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι:

«Αυτοί οι τρεις στόχοι συγκροτούν την ανάγκη μίας νέας εθνικής στρατηγικής που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια», σημείωσε.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «η μάχη απέναντι στις ανισότητες, είναι για μας ο νέος πατριωτισμός. Και το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μόνο φράσεις:

Να παράγουμε περισσότερο. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η πυξίδα της ΕΛΑΣ. Γιατί παραγωγή και δικαιοσύνη δεν είναι αντίπαλοι. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας προόδου».

«Να τελειώνουμε με το σάπιο σύστημα»

«Για τους περισσότερους, η ζωή είναι πιο δύσκολη απ’ ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Γιατί; Γιατί μειώθηκε η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα, αντί να συγκρουστεί με τις στρεβλώσεις της αγοράς. Είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος. Τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν. Το δημόσιο σχολείο και το ΕΣΥ ως δαπάνες. Την περιφέρεια ως υποσημείωση. Και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας.

Το 2019 κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τι σήμαινε στην πράξη το Επιτελικό Κράτος. Η πρώτη μεγάλη απόφαση αυτού του συστήματος ήταν η υπαγωγή της ΕΥΠ απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο πρώτος νόμος αυτής της κυβέρνησης ήταν ήδη το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης. Ένα σκάνδαλο για το οποίο κάθε άλλος πρωθυπουργός οπουδήποτε αλλού, θα είχε παραιτηθεί. Αλλιώς, θα τον είχε καθαιρέσει το ίδιο του το κόμμα. Σε οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα του κόσμου.

Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα έχει απομακρύνει τη χώρα μας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και είναι αυτή που ορίζει και το δίλημμα των επόμενων εκλογών: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή; Διαφθορά ή εντιμότητα; Η διαφθορά δεν έχει να κάνει μόνο με την ηθική στην πολιτική. Εμφανίζεται στην τιμή των προϊόντων, στο σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία: να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Για αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα μας χρειάζεται πριν από όλα μια ηθική επανάσταση. Αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο: Διαφάνεια. Έλεγχος. Λογοδοσία».

Τσίπρας: «Μοιάζουμε με χώρα των Βαλκανίων»

Σχεδόν μισό αιώνα μετά την ένταξή μας στην ΕΟΚ, μοιάζουμε περισσότερο με χώρα των Βαλκανίων και όχι με μια τυπική ευρωπαϊκή χώρα. Πρώτοι στις τιμές, αλλά τελευταίοι στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη.

Προτελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ως προς το κατά κεφαλήν προϊόν. Ξεκινήσαμε δέκατοι. Χώρες που ξεκίνησαν πολύ πίσω από εμάς, μάς έχουν πια προσπεράσει και αυτό αποτελεί εθνική υποχώρηση.

Αρκεί ένας κατάλογος μέτρων; Όχι! Χρειάζεται όραμα. Σχέδιο. Αλλαγή πορείας. Χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, με έναν μεγάλο, διττό στόχο: Σύγκλιση με την Ευρώπη. Σύγκλιση και μέσα στην Ελλάδα. Να κλείσουμε την απόσταση από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Αλλά και την απόσταση εντός της χώρας μας, ανάμεσα στους πολλούς και τους λίγους, την απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και την περιφέρεια. Ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ευκαιρίες και σε εκείνους που μένουν πίσω. Αυτή η μάχη, η μάχη απέναντι στις ανισότητες, είναι για μας ο νέος πατριωτισμός».

«Δεν έχουμε έλλειμμα εργατικότητας, έχουμε έλλειμμα παραγωγικότητας»

«Οι Έλληνες δουλεύουμε περισσότερες ώρες από σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους. Το έλλειμμα στη χώρα μας δεν είναι έλλειμμα εργατικότητας. Είναι έλλειμα παραγωγικότητας, επενδύσεων, και τεχνολογίας.

Η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας παραμένει 45% χαμηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δεν ζητάμε από τους ίδιους ανθρώπους να δουλεύουν περισσότερο για λιγότερα. Ζητάμε να αποδίδει περισσότερο η δουλειά τους.

Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή αναπτυξιακής στρατηγικής. Και μια νέα Βιομηχανική Πολιτική. Να διευρύνουμε τη παραγωγική μας βάση. Να παράγουμε περισσότερο».

Τσίπρας - Το πλαίσιο για τη βιομηχανική παραγωγή

«Δεν επιλέγουμε φίλους επιχειρηματίες. Επιλέγουμε τις παραγωγικές δυνατότητες που χρειάζεται η χώρα. Και στηρίζεται σε τρεις αρχές. Καταρχήν, εθνικές προτεραιότητες. Τι πρέπει να μπορεί να παράγει η Ελλάδα σε δέκα χρόνια από σήμερα;

Φάρμακα και βιοτεχνολογία

Ποιοτικά τρόφιμα

Ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης

Ναυτιλιακή τεχνολογία

Κρίσιμα υλικά

Αμυντικά προϊόντα

Και σύγχρονα δίκτυα μεταφορών

Κάθε επιχείρηση που χρηματοδοτείται οφείλει να δημιουργεί αξία και σταθερές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Να εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις. Να μεταφέρει τεχνολογία και να ενισχύει τις εξαγωγές. Όλα τα ποσά και οι δικαιούχοι θα είναι φανερά και δημόσια. Όποιος παραβιάζει τους όρους, επιστρέφει τα χρήματα και αποκλείεται από νέα χρηματοδότηση».

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα θα δημιουργηθούν επίσης:

ένας ενιαίος φορέας βιομηχανικής πολιτικής, αντί για δεκάδες υπηρεσίες που δεν συντονίζονται.

μία ψηφιακή διαδικασία αδειοδότησης, με ανώτατο χρόνο τις 90 ημέρες.

μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας με σταθερές τιμές, ώστε η επιχείρηση να γνωρίζει το κόστος της πριν επενδύσει.

σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες και κέντρα εφαρμοσμένης τεχνολογίας σε κάθε περιφέρεια, ώστε και η μικρή επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό, δοκιμές και εξειδικευμένους επιστήμονες.

σύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις μεγάλες επενδύσεις, ώστε ένα μεγαλύτερο μέρος κάθε έργου να παράγεται εδώ, από ελληνικές επιχειρήσεις και εργαζομένους».

Τσίπρας - Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

«Δημιουργούμε τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας. Με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στην τετραετία:

Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων

500 εκ. από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων

Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa»

Πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1%

«Φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Για αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης.

Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1%. Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας.

Είναι όρος κοινωνικής συνοχής. Είναι πράξη ευθύνης. Είναι πατριωτικό καθήκον.

Μια χώρα που ζητά από τις οικογένειες να αντέξουν και από τις μικρές επιχειρήσεις να επενδύσουν, δεν μπορεί να εξαιρεί από την εθνική προσπάθεια εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη.

Και για να εφαρμοστεί δίκαια, ολοκληρώνουμε επιτέλους το περιουσιολόγιο, με αυστηρή προστασία δεδομένων και αποκλειστική χρήση για φορολογικό έλεγχο».

Τσίπρας: «Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ το 2027»

«Όμως φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει και να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος.

Γι’ αυτό ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά.

Γιατί σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμα δεν μπορεί να επιδοτείται περισσότερο το αυτοκίνητο από το παιδί».

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας».

Τα 5 Υπουργεία που μετακινούνται

Ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζει να μετακινήσει 5 υπάρχονται υπουργεία στην ελληνική περιφέρεια:

Το Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη. Το Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα. Το Τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο. Το Ψηφιακής Πολιτικής στη Κοζάνη

Κατάργηση των Πανελληνίων

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο και για κατάργηση των Πανελληνίων Εξετάσεων: «Μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι τρεις εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο.

Δεν αλλάζουμε απλώς έναν τρόπο εξέτασης. Σπάμε τον μηχανισμό που μετατρέπει το οικογενειακό εισόδημα σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα. Γιατί η νέα γενιά δεν ζητά προνόμια.

Ζητά μια δίκαιη ευκαιρία. Να μπορεί κάθε νέα και κάθε νέος να σπουδάσει, να προχωρήσει και να σταθεί στα πόδια του, χωρίς το εισόδημα των γονιών του να προδιαγράφει το μέλλον του».

Το σχέδιο για την κλιματική αλλαγή

«Η κλιματική κρίση δεν χτυπά όλους το ίδιο. Δεν είναι ίδιος ο καύσωνας σε ένα διαμέρισμα σε μια πυκνοδομημένη γειτονιά χωρίς δέντρα και κλιματισμό και σε μια μονοκατοικία με κήπο και ανέσεις.

Η κλιματική κρίση πολλαπλασιάζει τις ανισότητες. Τιμωρεί περισσότερο όσους ευθύνονται λιγότερο και έχουν λιγότερα μέσα να προστατευτούν. Τι κάνουμε, λοιπόν;

Πρώτον, κάνουμε τον κλιματικό νόμο πραγματικό νόμο. Όχι κείμενο στα χαρτιά.

Μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030, κατά 80% έως το 2040 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Με σχέδιο, χρονοδιάγραμμα, και ετήσια λογοδοσία στη Βουλή.

Κάθε μεγάλη επένδυση και κυβερνητική απόφαση θα συνοδεύεται από εκτίμηση των κλιματικών της επιπτώσεων, όπως συνοδεύεται από οικονομική κοστολόγηση. Αφού ρωτάμε πόσο κοστίζει σε ευρώ, θα ρωτάμε και πόσο κοστίζει στη ζωή μας.

Οι 8μηνες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών γίνονται δωδεκάμηνες».

30% έκπτωση στο ρεύμα - 6% ΦΠΑ για βασικά είδη

«Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Όχι με επιδόματα που επιστρέφουν μέρος ενός ακριβού λογαριασμού, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο παραγωγής, αποθήκευσης και τιμολόγησης της ενέργειας.

Θεσπίζουμε λοιπόν, ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό. Και μειώνουμε μεσοσταθμικά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος.

Η σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει μια άλλη ΔΕΗ.

Όχι υπηρέτη της αισχροκέρδειας αλλά του δημόσιου συμφέροντος. Ανακτούμε λοιπόν το δημόσιο στρατηγικό ρόλο της ΔΕΗ, δίνοντάς της τρεις βασικές λειτουργίες: εγγυητής του τιμολογίου βάσης, στρατηγικός αγοραστής και διαθέτης εγχώριας καθαρής ενέργειας, επενδυτικός πυλώνας δικτύων και αποθήκευσης.

Η δημόσια συμμετοχή στη ΔΕΗ δεν θα μετριέται μόνο στο μέρισμα των μετόχων. Θα μετριέται στον λογαριασμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και καμία διακοπή ρεύματος δεν θα επιτρέπεται σε νοικοκυριό που αποδεδειγμένα αδυνατεί να πληρώσει.

Μειώνουμε τον ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό.

Η μείωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από: Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά κωδικό προϊόντος, όχι μέσες τιμές, προϊόν προς προϊόν. Σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι.

Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας, με μια Επιτροπή Ανταγωνισμού με χρηματοδοτική αυτοτέλεια, που θα ενεργοποιείται αμέσως όταν οι τιμές δεν υποχωρούν».

Τσίπρας - «Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία»

«Δημιουργούμε Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας, με δημόσια και δημοτική γη που δεν ξεπουλιέται, αλλά παραμένει περιουσία της κοινωνίας.

Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Με διεύρυνση των κριτηρίων συμμετοχής και ευαλωτότητας. Υποχρεωτικότητα συμμετοχής των πιστωτών. Και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου.

Το Δημόσιο συμμετέχει στη ρύθμιση για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Το χρέος ρυθμίζεται με τρόπο βιώσιμο, τα νοικοκυριά δεν χάνουν την ιδιοκτησία τους.

Ενεργοποιούμε τα χιλιάδες κλειστά σπίτια. Χρηματοδοτούμε την ανακαίνισή τους, με αντάλλαγμα να διατεθούν για χρόνια σε προσιτό ενοίκιο. Δίνουμε στους δήμους τη δυνατότητα να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εκεί όπου διώχνουν τους μόνιμους κατοίκους.

Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Δημιουργούμε τον Οργανισμό Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας που αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση κενών κτιρίων και την επιστροφή σπιτιών στη μακροχρόνια μίσθωση».

Το πλαίσιο για το ΕΣΥ

«Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ τον μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών.

Δημιουργούμε ομάδες οικογενειακής υγείας και εγγυόμαστε ανώτατο χρόνο αναμονής για εξετάσεις και προγραμματισμένες επεμβάσεις. Αν το όριο παραβιάζεται, ο ασθενής εξυπηρετείται αλλού με δαπάνη του Δημοσίου.

Θεσπίζουμε την Εθνική Ολοκληρωμένη Εγγύηση Φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Alzheimer. Βάζουμε τέλος στη συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα.

Δημιουργούμε Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία:

φροντίδα κατ' οίκον με πιστοποιημένους επαγγελματίες

κέντρα ημερήσιας φροντίδας ανά Δήμο,

ρητή αναγνώριση του μέλους της οικογένειας που φροντίζει, με επίδομα και ασφαλιστική κάλυψη».