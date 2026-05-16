Αλέξης Τσίπρας: Το βίντεο-γρίφος και η αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φροντίζει να κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία του –και το πολιτικό του αποτύπωμα– στον δημόσιο λόγο.

Το πρωί του Σαββάτου (16/5), ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ένα ξεκάθαρο στίγμα των προθέσεών του μέσα από τα social media. Ανέβασε ένα βίντεο-μοντάζ που συγκεντρώνει τα δεκάδες θερμά μηνύματα υποστηρικτών του, οι οποίοι ζητούν επιτακτικά την άμεση επιστροφή του στην ενεργό πολιτική σκηνή και τα αποκαλυπτήρια της νέας του παράταξης.

Το βίντεο συνόδευε μια αινιγματική, αλλά γεμάτη νόημα, φράση: «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς…», κλείνοντας το μάτι σε όσους περίμεναν νωρίτερα τις εξελίξεις και δείχνοντας ότι η ώρα της επιστροφής έχει πλέον ωριμάσει.

Πλέον, η κλεψύδρα αδειάζει, καθώς, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι επίσημες ανακοινώσεις και η παρουσίαση του νέου κόμματος έχουν «κλειδώσει» για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.