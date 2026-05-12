Κάτι που ήταν Κυριακή, κάτι που δεν είχε πολλές και βαριές ειδήσεις, μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι απεικονίζει τον Άδωνι Γεωργιάδη να φιλάει μια γυναίκα σε κάποιο εστιατόριο έγινε viral μέσα σε πολύ λίγη ώρα στα social media. Ο Άδωνις προφανώς το είδε και είπε να μην απαντήσει, αλλά μια σειρά ανθρώπων που δεν είναι τρολ άρχισαν να το σηκώνουν. Προφανώς και το έψαξε και είδε ότι η αρχική σελίδα αναφερόταν σε έναν Τσέχο πολιτικό, ενώ στη φωτογραφία εμφανιζόταν κάποιος που του έμοιαζε, αλλά δεν ήταν αυτός.

Μάλιστα μια εφημερίδα που φερόταν να έχει βάλει «αράχνη» για την πατρότητα της φωτογραφίας, διέψευσε ότι το είχε κάνει. Προφανώς, αυτή είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά να σας ενημερώσω ότι ανησυχεί την κυβέρνηση γιατί έρχονται εκλογές. Και σε αυτές υπάρχει ο κίνδυνος των deepfakes μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μια υπόθεση που έχει ήδη αρχίσει να ταλαιπωρεί την Κύπρο.

Ο Ιούνιος του Τσίπρα

Έγινε σαφές χθες με την πρώτη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα μετά τις παρουσιάσεις του βιβλίου του ανά την Ελλάδα πως ο επόμενος μήνας θα είναι ο μήνας των ανακοινώσεων για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά» ήταν η ακριβής φράση που χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, το νεύμα του οποίου περιμένουν μια σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που χθες παραβρέθηκαν στην ομιλία του όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Κώστας Μπάρκας και ο Γιώργος Βασιλειάδης. Οι υπόλοιποι, μάλλον θα περιμένουν.

Πότε θα γίνουν οι εκλογές;

Το γεγονός ότι πλέον αιωρείται η 27η Σεπτεμβρίου ως πιθανή ημερομηνία εκλογών έχει ένα διττό στόχο: αφενός να μπει η ΝΔ σε εκλογική ετοιμότητα. Αφετέρου να μπουν όλοι οι διεκδικητές της ψήφου του ελληνικού λαού στην πίστα και να στερηθεί στο κόμμα Τσίπρα, ή στο κόμμα Καρυστιανού ή στο κόμμα Σαμαρά το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Εν τέλει, όπως μου έλεγε ιστορικό στέλεχος της ΝΔ, «ίσως ο Μητσοτάκης να μην έχει ούτε ο ίδιος αποφασίσει για το πότε θα κάνει εκλογές».

Τι θα το κρίνει;

Πάντως εδώ που τα λέμε, υπάρχουν δυο στοιχεία πολύ κρίσιμα στην εξίσωση: το πρώτο, τι οικονομικό κλίμα θα έχει δημιουργηθεί μέχρι το φθινόπωρο. Εάν ο πληθωρισμός τρέχει σε ρυθμούς 4% ή 5% θα αυξηθεί η κοινωνική δυσαρέσκεια, ενώ σημαντική διάσταση του ζητήματος θα είναι η πορεία του ελληνικού τουρισμού. Εάν οι τσέπες είναι γεμάτες και η ΔΕΘ πλουσιοπάροχη τότε ο πειρασμός ίσως είναι μεγάλος. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πως όλα είναι ανοιχτά και οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού θα ληφθούν τον Αύγουστο.

Η λύση για το Σπίτι μου 2

Η κυβέρνηση κατάφερε να βρει μια άκρη για δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 που δεν θα συμβασιοποιούνταν μέχρι τις 2 Ιουνίου. Η σύντμηση των προθεσμιών είχε φέρει το οικονομικό επιτελείο στο επίκεντρο πυρών για αποτυχία του προγράμματος, αν και ομολογουμένως έχουν ξεφύγει τόσο πολύ οι τιμές των ακινήτων που είναι δύσκολο να βρεις σπίτι με τα κριτήρια που περιγράφονται στην προκήρυξη του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση κατάφερε να βρει άκρη μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (υποδιοικητής ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης) και δάνεια που θα συμβασιοποιηθούν ως το τέλος Αυγούστου θα επιδοτηθούν με πόρους της ΕΤΕπ.

Συνέντευξη στην ΑΑΔΕ για τις πληρωμές

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη Τύπου θα δώσουν σήμερα ο Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Γιώργος Πιτσιλής για την πορεία υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των αγροτικών πληρωμών. Για το θέμα έγινε χθες και σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ ο Πιτσιλής θα εξηγήσει την πορεία της μετάβασης και θα περιγράψει πότε έχουν να περιμένουν και τι οι αγρότες, ενώ θέλω να θυμίσω ότι η ΑΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμα πιστοποίηση ως φορέας πληρωμών από την Κομισιόν. Αυτό θα γίνει ως τα μέσα του 2027, συνεπώς μέχρι τότε απαιτείται ενημέρωση και έγκριση από τις Βρυξέλλες για όλες τις δαπάνες που γίνονται.