Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο «Ιθάκη»: «Δεν είναι branding - Ξαναγέμισα τις μπαταρίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο podcast Bookvoice με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, παρουσίασε το νέο του βιβλίο «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφορεί και σε μορφή audio book.

Ο ίδιος περιγράφει τη συγγραφή ως μια διαδικασία με πολλαπλές διαστάσεις: «Αυτό το βιβλίο έχει ένα χαρακτήρα χρέους απέναντι στην ιστορία, αλλά έχει και ένα χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων.

Ήταν μια, πώς να το πω έτσι, με όρους, δεν είναι branding είναι reload, ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα από την συγγραφή των γεγονότων και την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας».

Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει ότι το βιβλίο του διαφοροποιείται από αντίστοιχες εκδόσεις άλλων πολιτικών: «Δεν κρύβω ότι το βιβλίο μου έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο.

Όλοι γράφουν σε παρελθόντα χρόνο. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική».

Η επιλογή του ενεστώτα χρόνου, όπως εξηγεί, προσδίδει αμεσότητα και ζωντάνια στην αφήγηση, ενώ παράλληλα αποτυπώνει την ένταση της εμπειρίας.

Η αναζήτηση της αλήθειας

Ο Τσίπρας αναφέρει ότι η συγγραφή πέρασε από πολλαπλές φάσεις επεξεργασίας: «Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός… ομολογώ ότι από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία, κυρίως όχι με το βλέμμα στο μέλλον, με το βλέμμα στην προσπάθεια να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος, γιατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα.

Γι’ αυτό το λόγο το βιβλίο γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά, ενώ υπήρξε μία προσπάθεια από τον Ιούλη μέχρι σήμερα. Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια».

Η διαδικασία της συγγραφής, όπως ο ίδιος παραδέχεται, είχε και έναν ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα: «Για μένα όλη αυτή η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης, κάθαρσης.

Άρα ψυχοθεραπευτικό θα έλεγε κανείς, αυτογνωσίας. Και ναι, όντως το κομμάτι της αφήγησης, όταν μπαίνει και σε διαλόγους και σε προσπάθεια μεταφοράς στο κείμενο, ας πούμε του βιώματος, έχει μια γοητεία».

Ο Τσίπρας εξηγεί ότι η απόφαση να μιλήσει μέσα από το βιβλίο ήρθε μετά την παραίτησή του: «Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω. Διότι προσέξτε τώρα έχουν μιλήσει όλοι γι’ αυτές τις δραματικές, γι’ αυτή τη δραματική περίοδο της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας έχουν μιλήσει πάρα πολλοί ξένοι και Έλληνες».

Η «Ιθάκη» ως αλληγορία

Ο τίτλος του βιβλίου δεν είναι τυχαίος. Ο Τσίπρας τον επέλεξε με αλληγορική διάθεση: «Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες. Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική.

Έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου.

Δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ. Υπό αυτή την έννοια έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα.

Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».