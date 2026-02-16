Αλέξης Τσίπρας: «Να μάθουμε να ακούμε τους νέους, όχι να παριστάνουμε τον μπαμπά τους»

Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τη Λάρισα, όπου είχε ανοιχτή συζήτηση με δεκάδες νέους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, όπως οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, τα υψηλά ενοίκια και οι δυσκολίες υλοποίησης των ονείρων τους σε μια πόλη της περιφέρειας. Όπως αναδείχθηκε από τον διάλογο, παρά τις προκλήσεις, η νέα γενιά επιμένει να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες και προοπτικές.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους – εστίαση, διανομή, τεχνικά επαγγέλματα –, μικρομεσαίοι επαγγελματίες, νέοι γονείς, φοιτητές, αλλά και νέοι αγρότες που είχαν ενεργό παρουσία στα μπλόκα της περιοχής. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής ακρόασης των νέων και της στήριξης της δημιουργικότητας και της διάθεσής τους για δράση.

Παράλληλα, συναντήθηκε με εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα, οι οποίοι του μετέφεραν τις ανησυχίες τους για τις συνθήκες εργασίας, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, τη φορολογική επιβάρυνση και τη ραγδαία αύξηση των τιμών στα οικοδομικά υλικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις επαφές του με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Πλατύκαμπου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίβοιας, που περιέγραψαν τις δυσκολίες της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και τις πρωτοβουλίες τους για ενίσχυση της ποιοτικής παραγωγής και επένδυση στη μεταποίηση.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του μετά από την επίσκεψη στη Λάρισα αναφέρει τα εξής: «Και όμως επιμένουν. Αυτό το αισιόδοξο συμπέρασμα βγαίνει από τη συζήτηση με δεκάδες νέους στη Λάρισα. Πολιορκούνται από χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια και απλησίαστα νοίκια. Μοιράστηκαν μαζί μου την ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα και τον προβληματισμό τους για το πόσο εξαιρετικά δύσκολο είναι να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους σε μια πόλη της περιφέρειας. Το θέμα δεν είναι να παριστάνουμε τον «μπαμπά» τους, αλλά να μάθουμε να τους ακούμε.

Και όμως επιμένουν. Αυτό το αισιόδοξο συμπέρασμα βγαίνει από τη συζήτηση με δεκάδες νέους στη Λάρισα. Πολιορκούνται από χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια και απλησίαστα νοίκια. Μοιράστηκαν μαζί μου την ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα και τον προβληματισμό τους για το πόσο εξαιρετικά… pic.twitter.com/8BWdAkqGI9 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) February 16, 2026

Οι περισσότεροι ήταν εργαζόμενοι είτε στην εστίαση, στη διανομή και σε τεχνικές δραστηριότητες, αλλά και μικρομεσαίοι επαγγελματίες, νέοι γονείς, και φοιτητές. Ανάμεσά τους και νέοι αγρότες που συμμετείχαν ενεργά στα μπλόκα. Κι επειδή η ζωντάνια τους, ο προβληματισμός τους, η κριτική τους, δύσκολα χωράει στο χρόνο, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ανασφάλεια και ανησυχία για την επόμενη ημέρα -αυτά τα αισθήματα διακατέχουν τους επαγγελματίες- εργαζόμενους στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών, με τους οποίους συναντήθηκα. Ελλιπή μέτρα ασφάλειας στη δουλειά, δυσβάστακτη φορολόγηση, έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και εκτίναξη τιμών στα οικοδομικά υλικά. Εργάζονται, προσπαθούν, καινοτομούν, την ίδια στιγμή που δίνουν τη μάχη για ζωτικά τους αιτήματα.

Οι εκπρόσωποι το αγροτικού συλλόγου Πλατύκαμπου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίβοιας, μου περιέγραψαν τα προβλήματά τους. Με εντυπωσίασαν όμως και με τη δημιουργική τους προσπάθεια να αναδείξουν την ποιοτική παραγωγή τους. Είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μετά από το καταστροφικό πέρασμα του Daniel, αλλά και για το πώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας αποτελεί σημαντικό όπλο. Τέλος βρεθήκαμε στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή και συζητήσαμε με καθηγητές και σπουδαστές για το σημαντικό ρόλο που το ίδρυμα μπορεί να παίξει στην εκπαίδευση που αφορά τον αγροτικό τομέα».