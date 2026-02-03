Αλέξης Τσίπρας: Πότε θα γίνει η παρουσίαση της «Ιθάκης» στα Ιωάννινα

«Σειρά» έχουν τα Ιωάννινα για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, μετά από πολλές περιοχές που έχει πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Η παρουσίαση της «Ιθάκης», όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg θα λάβει χώρα το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο Συνεδριακό κέντρο, στο Ξενοδοχείο Du Lac, στην οδό Καρόλου Παπούλια και Ίκκου.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Μιχάλης Καλογήρου: Δικηγόρος – Πρώην υπουργός

Μαρία Κατσουλίδη: Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής

Δημήτρης Κιτσικόπουλος: Ηλ.Μηχανικός , Συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy

Πέτρος Κόκκαλης: Ευρωβουλευτής 2019-2024

Γεώργιος Μπουλμπασάκος :Γιατρός - Πρ.Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Άρης Ραβανός

Όλγα Στέφου