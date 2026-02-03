Μενού

Αλέξης Τσίπρας: Πότε θα γίνει η παρουσίαση της «Ιθάκης» στα Ιωάννινα

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία που θα λάβει χώρα η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», του Αλέξη Τσίπρα στα Ιωάννιννα.

Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της Ιθάκης | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
«Σειρά» έχουν τα Ιωάννινα για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, μετά από πολλές περιοχές που έχει πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Η παρουσίαση της «Ιθάκης», όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg θα λάβει χώρα το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο     Συνεδριακό κέντρο, στο Ξενοδοχείο Du Lac, στην οδό Καρόλου Παπούλια και Ίκκου.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

  • Μιχάλης Καλογήρου: Δικηγόρος  – Πρώην υπουργός 
  • Μαρία Κατσουλίδη: Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής
  • Δημήτρης Κιτσικόπουλος: Ηλ.Μηχανικός , Συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy 
  • Πέτρος Κόκκαλης: Ευρωβουλευτής 2019-2024
  • Γεώργιος Μπουλμπασάκος :Γιατρός - Πρ.Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

  • Παρουσίαση – Συντονισμός:
  • Άρης Ραβανός
  • Όλγα Στέφου

