Αλέξης Τσίπρας: «Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη»

Με αιχμηρές παρεμβάσεις ο Αλέξης Τσίπρας εντείνει την πολιτική του δραστηριότητα, λίγες ημέρες πριν την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει αύριο, Παρασκευή (5/9), στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist στη Θεσσαλονίκη, σε μια συγκυρία που ο ίδιος χαρακτηρίζει κρίσιμη για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Αλέξης Τσίπρας» επανέρχεται σε αποσπάσματα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου.

Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.

Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις «αόρατες» πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των… pic.twitter.com/E0XuoEKFKh — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) September 4, 2025

Η παρέμβαση αυτή έρχεται δύο μόλις ημέρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τον Τσίπρα να δείχνει πως δεν σκοπεύει να αφήσει το κυβερνητικό αφήγημα αναπάντητο.

Η χρονική σύμπτωση των δύο εμφανίσεων ενισχύει το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να αναδειχθούν οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας