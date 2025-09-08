Αλέξης Τσίπρας: «Υπάρχει και μία άλλη Ελλάδα που πρέπει να αναδείξουμε» - Η νέα ανάρτηση

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο με απόσπασμα από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο Thessaloniki Metropolitan Summit, που διοργάνωσε ο Economist στη συμπρωτεύουσα.

Ο πρώην πρωθυπουργός δίνει έμφαση στην «άλλη Ελλάδα που πρέπει να αναδείξουμε».

Δείτε αναλυτικά το βίντεο Τσίπρα:

«Ξέρετε, ακούω συχνά - όλοι, πιστεύω, το ακούμε - το στερεότυπο της απογοήτευσης:

"Αυτή είναι η Ελλάδα"…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.

Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε:

Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.

Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ' το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της - θυμηθείτε - για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη τηνπόλη της.

Ε, λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε: "Αυτή είναι η Ελλάδα!" Αυτή είναι η Ελλάδα: Της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού.»