Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ: Αντικαταστάθηκαν Παππάς και Ζαχαριάδης - Η πρόταση Φάμελλου

Τη θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αναλαμβάνει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης, όπως ανακοίνωσε σήμερα στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελλος.

Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με νέα βέλη Πολάκη κατά Φάμελλου

Την ίδια ώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί εσωκομματική ένταση, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά από τον Σωκράτη Φάμελλο να κατατεθεί άμεσα συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας με την ΕΛΑΣ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι έχουν περάσει ήδη αρκετές ημέρες από τη στιγμή που ο ίδιος και άλλοι βουλευτές συμφώνησαν να κατατεθεί ένα σαφές σχέδιο για το «τι μέλλει γενέσθαι» σε σχέση με τη συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε μάλιστα «πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά» το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που, όπως υποστήριξε, ουσιαστικά στηρί κόζει ένα άλλομμα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια απόφαση που «μόνο ονειροκρίτες μπορούν να εξηγήσουν», συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο.

Ακόμη αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου, υποστήριξε ότι ούτε μετά τη συνέντευξή του στο «Κόκκινο» έχει δοθεί σαφής απάντηση, κάνοντας λόγο για «ακαταλαβίστικα πράγματα» που δεν ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις της ηγεσίας.