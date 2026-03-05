Άμεση απάντηση της Αθήνας στην Τουρκία: «Καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου»

Η Λιάνα Ζωχιού, εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών απάντησε σήμερα (5/3) σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με σημερινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας που έκανε λόγο για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου.

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους.

Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», ανέφερε στην τοποθέτησή της.

