Ανακοίνωση «όλο νόημα» από το Τουρκικό ΥΠΑΜ για το πρόγραμμα SAFE: Το μήνυμα Δένδια για την Άγκυρα

Με αφορμή το πρόγραμμα SAFE, το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, εξέδωσε ανακοίνωση που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για «προσπάθειες προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού των συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ».

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ, υπάρχει ενόχληση στην Άγκυρα για τη στάση που τηρεί η Αθήνα και βάζει εμπόδιο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SAFE και οι πηγές από το Υπουγείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρουν: «Όπως γίνεται αντιληπτό, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να υλοποιήσουν τις μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες, εμποδίζοντας πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια της ΕΕ.

Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την ανάπτυξη αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και προνοητικούς ευρωπαίους συμμάχους μας στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE», αναφέρει μεταξύ άλλων η τουρκική πλευρά εν'ω επισημαίνει ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ακόμη για τα Eurofighter.

Η δήλωση Νίκου Δένδια

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, του 9ου Ελληνο - Βρετανικού Συμποσίου, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας.

Μεταξύ άλλων για την Τουρκία δήλωσε: «Θα ήθελα να δω την Τουρκία μέσα από την οπτική γωνία του Λονδίνου. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει επιβάλει ούτε μία κύρωση στη Ρωσία. Ακριβώς το αντίθετο. Ρωσικά κεφάλαια εισρέουν στην τουρκική οικονομία.

Το βασικό ερώτημα που νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί είναι αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βέβαιο ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα μοιράζονται την ίδια άποψη για τον κόσμο, τις ίδιες ελπίδες, τις ίδιες φιλοδοξίες».