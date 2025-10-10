Ανακοίνωση «όλο νόημα» από το Τουρκικό ΥΠΑΜ για το πρόγραμμα SAFE: Το μήνυμα Δένδια για την Άγκυρα

Με αφορμή το πρόγραμμα SAFE, το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, εξέδωσε ανακοίνωση που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για «προσπάθειες προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού των συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ».
Συγκεκριμένα όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ, υπάρχει ενόχληση στην Άγκυρα για τη στάση που τηρεί η Αθήνα και βάζει εμπόδιο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SAFE και οι πηγές από το Υπουγείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρουν: «Όπως γίνεται αντιληπτό, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να υλοποιήσουν τις μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες, εμποδίζοντας πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια της ΕΕ.
Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την ανάπτυξη αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και προνοητικούς ευρωπαίους συμμάχους μας στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE», αναφέρει μεταξύ άλλων η τουρκική πλευρά εν'ω επισημαίνει ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ακόμη για τα Eurofighter.
Η δήλωση Νίκου Δένδια
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, του 9ου Ελληνο - Βρετανικού Συμποσίου, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας.
Μεταξύ άλλων για την Τουρκία δήλωσε: «Θα ήθελα να δω την Τουρκία μέσα από την οπτική γωνία του Λονδίνου. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει επιβάλει ούτε μία κύρωση στη Ρωσία. Ακριβώς το αντίθετο. Ρωσικά κεφάλαια εισρέουν στην τουρκική οικονομία.
Το βασικό ερώτημα που νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί είναι αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βέβαιο ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα μοιράζονται την ίδια άποψη για τον κόσμο, τις ίδιες ελπίδες, τις ίδιες φιλοδοξίες».
- Ο καθηγητής που έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906: Τον ανακάλυψε Έλληνας πρύτανης
- Δεν ξέρουν τι έχουν: Ζευγάρι που κερδίζει 6ψηφιο ποσό από 28 ενοίκια εξηγεί τον μαγικό κανόνα του buy box
- Σόου Πλεύρη στην εκπομπή του Φειδία: «Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος, θα ήθελα να είμαι επικεφαλής αποσπάσματος»
- Μανώλης Νανούρης: «Στην ψυχιατρική κλινική που νοσηλεύτηκα έμαθα τι θα πει λόγος του τρελού»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.