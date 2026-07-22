Άναψαν τα αίματα για τη Novartis: «Το γλέντι ξεκινά», λέει ο Πολάκης - Μετωπική Γεωργιάδη με ΠΑΣΟΚ

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις πυροδότησε η ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά στη Βουλή για την υπόθεση Novartis, ο οποίος πέταξε ευθεία βέλη προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για σχέση διαπλοκής και δωροδοκίας.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγο, η ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά, με 157 ψήφους «υπέρ», 66 ψήφους «κατά» και 7 «παρών», μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, ο βουλευτής κατήγγειλε σχέσεις διαπλοκής του Άδωνι Γεωργιάδη με τη Novartis και τον προστατευόμενο μάρτυρα «Αναστασίου», αλλά και παθητική δωροδοκία.

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Την αρχή της ευρείας αντιπαράθεσης έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, ο οποίος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι ο κ. Σαλμάς παρουσίασε στοιχεία για, όπως αναφέρει, «χρηματισμό ΜΜΕ από φαρμακευτικές εταιρείες», καθώς και για «εκβιασμό του προστατευόμενου μάρτυρα Αναστάσιου Μανιαδάκη», κάνοντας αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι καταγγελίες προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάλεσε τον υπουργό Υγείας να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο». Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε κάνοντας λόγο για «κατάντια» του ΠΑΣΟΚ.

Πολάκης: «Το γλέντι ξαναρχίζει»

Ο Παύλος Πολάκης, με ανάρτηση του στο Facebook, έγραψε χαρακτηριστικά πως «το γλέντι ξαναρχίζει», αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis.

Παράλληλα, αναφέρει ότι δημοσιεύει φωτογραφίες από τα έγγραφα και τα στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, κατέθεσε ο Μάριος Σαλμάς στη Βουλή.

Γεωργιάδης: «Ο Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στη Novartis»

Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Υγείας απέστειλε ηχηρή απάντηση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αρνήθηκε κάθε ισχυρισμό.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ο Μάριος Σαλμάς είχε δηλώσει προ ημερών σε τηλεοπτική εκπομπή πως «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…», λέγοντας πως, παρά τα όσα κατήγγειλε σήμερα, ο ίδιος παραμένει στη θέση του.

Όπως αναφέρει, ο κ. Σαλμάς επιχείρησε να τον συκοφαντήσει χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, προσωπικό γραπτό μήνυμα στο οποίο ο ίδιος δηλώνει ότι «δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε ένα ευρώ», καθώς και ένορκη βεβαίωσή του υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, η οποία είχε κατατεθεί σε δικαστήριο.

Αποκαλώντας «ασήμαντες» τα νέα στοιχεία στην υπόθεση Novartis, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο με τον Μάριο Σαλμά, παρά μόνο «στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Παράλληλα, εξαπολύει βέλη και κατά του Παύλου Πολάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας ότι και με τους δύο βρίσκεται σε δικαστική αντιπαράθεση για υποθέσεις που σχετίζονται με τη Novartis, υπογραμμίζοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»…

τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του γράφω ότι «δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε 1€» ή με την κατάθεση στην Βουλή μίας ενόρκου βεβαιώσεώς μου υπέρ του κ. Νίκου Μανιαδάκη η οποία κατατέθηκε σε Δικαστήριο το οποίο έχασε τελικά ο κ. Σαλμάς- προσπάθησε εκ νέου να με συκοφαντήσει, παραμένω Υπουργός Υγείας και σε λίγο θα κάνω εγκαίνια στο νέο πλήρως Ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάτμου. Βρήκαν φυσικά ευκαιρία μερικοί ξεχασμένοι πλέον από τον λαό πολιτικοί μου αντίπαλοι (@ZoeKonstant και @pavpol2222) να αρχίσουν πάλι τα περί Novartis.

Ασήμαντα όλα αυτά. Με τον κ. Σαλμάν δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους εμάς είναι απολύτως γνωστά από τότε.

Αλλά και με τους άλλους δύο είμαι επίσης στα δικαστήρια (με τον κ. Πολάκη ακριβώς για όσα έχει πει εναντίον μου για την Novartis) και έχουν αρθεί οι ασυλίες τους σε μηνύσεις μου. Αυτή θα είναι πάντα η απάντηση μου σε όσους αμφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει.

Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν».

Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

ΠΑΣΟΚ: «Οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές, αλλιώς μονόδρομος η παραίτηση»

Στα όσα συνέβησαν θέλησε να πάρει θέση και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για «εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες» του Μάριου Σαλμά σε βάρος του υπουργού Υγείας.

Όπως επισημαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι αναφορές σε «παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή» δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες και απαιτούν «άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Γεωργιάδης: «Στη γελοιότητα του ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη δεν μπορώ να μην απαντήσω»

Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ούτε το ΠΑΣΟΚ χωρίς απάντηση, προχωρώντας σε νέα ανάρτηση, λέγοντας: «Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη!»

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μην απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στη Δικογραφία της κα Τουλουπάκη τότε που μαζί με το ΠΑΣΟΚ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην ίδια δικογραφία κατηγορούσαν και τον πρώην Πρόεδρό του. Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη!

«Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις καταγγελίες Μ. Σαλμά σε βάρος του Αδ. Γεωργιάδη*

Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Όσες απορίες έχουν οι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να τις λύσουν παρακολουθώντας τις σχετικές δίκες που θα ακολουθήσουν στις μηνύσεις μου κατά των κ. Πολάκη (έχει ήδη προσδιοριστεί η δίκη) και Σαλμά. Κατάντια».

Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

ΠΑΣΟΚ: Οι αντιφάσεις του κ. Γεωργιάδη είναι προφανείς

«Ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να απαντήσει στις σημερινές βαρύτατες καταγγελίες του κ. Σαλμά με προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε νεότερή του ανακοίνωση, προσθέτοντας:

«Δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από το βήμα της Βουλής. Ο κ. Σαλμάς κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και μίλησε για «ορισμό της διαπλοκής», ενώ υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης και σε προστατευόμενο μάρτυρα, στον οποίο, όπως κατήγγειλε, ο κ. Γεωργιάδης υποσχόταν ότι «θα του το ξεπληρώσει», καταθέτοντας μάλιστα και στοιχεία που, κατά τον ίδιο, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του. Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες, ο Υπουργός Υγείας δεν έδωσε καμία απάντηση επί της ουσίας. Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα. Κάνει πως δεν κατάλαβε την καταγγελία. Εδώ δεν συζητάμε τη σκευωρία Novartis που ήταν απολύτως υπαρκτή αλλά τη δική του εμπλοκή στα καταγγελλόμενα. Σε αυτά τον καλέσαμε να απαντήσει αλλά μάταια.

Οι αντιφάσεις του κ. Γεωργιάδη είναι προφανείς. Οφείλει να δώσει άμεσα καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Μέχρι να το πράξει, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του Υπουργού Υγείας.

Όσο, δε, για τους ισχυρισμούς του ότι ο κ. Σαλμάς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκευωρία Novartis, ας μας εξηγήσει πως ως Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συναίνεσε ώστε να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτιά της στις εθνικές εκλογές το 2023 και στην Κοινοβουλευτική της Ομάδα έως το 2024».