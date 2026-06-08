Επισπεύθηκε τελικά ο ανασχηματισμός στο κυβερνητικό σχήμα, με τις μετακινήσεις να ανακοινώνονται άμεσα παρά τα αρχικά σενάρια.

Πιο αναλυτικά, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας

αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη

η Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Τα βιογραφικά των Κώτσηρα, Μαρκόπουλου, Σούκουλη, Χατζηβασιλείου

Ο Γιώργος Κώτσηρας που αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που έχει προταθεί για Γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ, είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης και ο οποίος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως Υφυπουργός σε 3 υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών). Θεωρείται εργατικός και αθόρυβος. Εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική με τη ΝΔ από το 2019. Είναι διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας είναι ένας καταρτισμένος επιστήμονας, νομικός, στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με πηγές της ΝΔ.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο Εθνικής Οικονομίας γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Ο 51χρονος Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο, καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.

Η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996. Νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επίσης από το 2019, μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος. Άλλωστε ο ίδιος, ο οποίος επίσης προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, τα τελευταία χρόνια, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική και διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.