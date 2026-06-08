Επισπεύδεται ο ανασχηματισμός: Σήμερα ή αύριο οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Επισπεύδεται πιθανότατα ο ανασχηματισμός, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σήμερα (Δευτέρα 8/) ή αύριο (Τρίτη 9/6), παρά το ότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε επιμείνει σε ανακοινώσεις έως την Πέμπτη (11/).

Πιο αναλυτικά, οι πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών να μετακινείται ο σημερινός υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναμένεται να επανέλθει στο κυβερνητικό σχήμα ως Υφυπουργός Εξωτερικών.

Συνολικά, οι αλλαγές αναμένεται πιθανότατα να είναι σημειακές και όχι ευρείες.