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Επισπεύδεται ο ανασχηματισμός: Σήμερα ή αύριο οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Προ των πυλών ο ανασχηματισμός, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Σήμερα ή αύριο οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

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Μέγαρο Μαξίμου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Επισπεύδεται πιθανότατα ο ανασχηματισμός, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σήμερα (Δευτέρα 8/) ή αύριο (Τρίτη 9/6), παρά το ότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε επιμείνει σε ανακοινώσεις έως την Πέμπτη (11/). 

Πιο αναλυτικά, οι πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών να μετακινείται ο σημερινός υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναμένεται να επανέλθει στο κυβερνητικό σχήμα ως Υφυπουργός Εξωτερικών.

Συνολικά, οι αλλαγές αναμένεται πιθανότατα να είναι σημειακές και όχι ευρείες.

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