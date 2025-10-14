Ανδρουλάκης: «To 13ωρο είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων»

Σκληρή κριτική για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που μεταξύ άλλων καθιερώνει την έως 13 ωρών εργασία, άσκησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνοντας πως αυτό θα αποτελέσει αφορμή για να αφαιρεθούν κι άλλα δικαιώματα από τους εργαζομένους.

«Το 13ωρο δεν ήρθε από το πουθενά. Είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα μιας μεθοδικής αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι «σιγά - σιγά, ξηλώνετε το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, νήμα - νήμα, διάταξη - διάταξη».

Ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση δήλωσε:

«Το ίδιο κάνατε με την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης και τη δυνατότητα των εργαζομένων να προσφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία, την αντικατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με ατομικές συμφωνίες και τις κατά παραγγελία συμβάσεις εργασίας, με τις οποίες ο εργαζόμενος τίθεται σε εργασιακή ετοιμότητα για όποτε και όσο τον χρειάζεται η επιχείρηση».

Συμπλήρωσε πως «το 13ωρο είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, καθώς από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα αποδυνάμωσης των θεσμών της εργασίας, με αποτέλεσμα οι Έλληνες εργαζόμενοι να εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στους 27, ενώ τα πραγματικά τους εισοδήματα βρίσκονται σε διαρκή απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το «κοινωνικό συμβόλαιο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέχεια αναφέροντας ξανά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη φετινή ΔΕΘ, υπογράμμισε πως το κόμμα προτείνει ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο».

«Η μεγάλη κρίση που βιώσαμε την περασμένη δεκαετία, έχει αφήσει μια εξαιρετικά αρνητική κληρονομιά, πέρα από τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Έχει παγιωθεί μια Ελλάδα χαμηλής αυτοπεποίθησης, χωρίς υψηλούς στόχους σύγκλισης όπως στο παρελθόν», ανέφερε αρχικά.

«Φέρνουμε συγκεκριμένη, σοσιαλδημοκρατική και δίκαιη πρόταση. Και στη ΔΕΘ και με τη σημερινή μας τροπολογία δεσμευόμαστε για:

Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

Επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

Επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να γίνει 6μηνη και ολική.

Επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, όπως ίσχυε πριν τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019, προκειμένου να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις.

Παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που θα καταρτίζουν επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεσμικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, όπως παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τους.

Συνέχισε λέγοντας: «Η δική μας δέσμευση δεν είναι απλώς διορθωτική αλλά συνιστά αντιστροφή της πορείας προς την εργασιακή ζούγκλα. Αποτελεί το θεμέλιο για ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, με αξιοπρέπεια, διαφάνεια και δίκαιη ανάπτυξη».

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη που θεμελίωσε το Εργατικό Δίκαιο στον τόπο, γι’ αυτό δεσμευόμαστε, ως κυβέρνηση να καταργήσουμε τη νομοθεσία που θέτει σε ομηρία τον εργαζόμενο. Εγγυόμαστε ένα νέο πλαίσιο που θα προστατεύει και θα ενισχύει τον κόσμο της εργασίας, βάζοντας κανόνες για μια πιο ανθρώπινη ζωή και για δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Διότι για εμάς, η εργασία δεν είναι απλά κόστος, είναι η ψυχή της κοινωνίας».

Πηγή: ertnews.gr