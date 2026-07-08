Ανδρουλάκης: «Δεν θα επιτρέψουμε το υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε υπουργείο Προπαγάνδας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε επίσκεψη σήμερα το πρωί, στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, στο πλαίσιο ενός τριημέρου στοχευμένων περιοδειών από κλιμάκια του κόμματος σε διάφορες δομές υγείας σε ολόκληρη την Αττική.
Μετά το πέρας της συνάντησής του με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση, ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε σε δηλώσεις, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Όπως υπογράμμισε, χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται σήμερα να πληρώνουν ακριβά από την τσέπη τους για ιδιωτικές υπηρεσίες που θα έπρεπε να τους παρέχει δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο το δημόσιο σύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, καθιστώντας τον ελληνικό λαό «πρωταθλητή» στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
«Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση και η ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια εποχή έντονων κοινωνικών ανισοτήτων και ακρίβειας», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
Αναφερόμενος ειδικότερα στο ΕΚΑΒ, στάθηκε στα μεγάλα προβλήματα της υποστελέχωσης, του οργανογράμματος, των προμηθειών και της ανάγκης για άμεση ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό για τον καθημερινό αγώνα που δίνει.
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