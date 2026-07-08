Ανδρουλάκης: «Δεν θα επιτρέψουμε το υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε υπουργείο Προπαγάνδας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε επίσκεψη σήμερα το πρωί, στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, στο πλαίσιο ενός τριημέρου στοχευμένων περιοδειών από κλιμάκια του κόμματος σε διάφορες δομές υγείας σε ολόκληρη την Αττική.



Μετά το πέρας της συνάντησής του με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση, ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε σε δηλώσεις, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Όπως υπογράμμισε, χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται σήμερα να πληρώνουν ακριβά από την τσέπη τους για ιδιωτικές υπηρεσίες που θα έπρεπε να τους παρέχει δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο το δημόσιο σύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, καθιστώντας τον ελληνικό λαό «πρωταθλητή» στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.



«Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση και η ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια εποχή έντονων κοινωνικών ανισοτήτων και ακρίβειας», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.



Αναφερόμενος ειδικότερα στο ΕΚΑΒ, στάθηκε στα μεγάλα προβλήματα της υποστελέχωσης, του οργανογράμματος, των προμηθειών και της ανάγκης για άμεση ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό για τον καθημερινό αγώνα που δίνει.

Η καταγγελία για τα fake news και η κάλυψη των εργαζομένων

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στο θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών. Υπενθύμισε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει τη σχετική τροπολογία 24 φορές τα τελευταία έξι χρόνια για τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, εισπράττοντας ισάριθμες αρνητικές απαντήσεις από τη Νέα Δημοκρατία.



Όπως εξήγησε, όταν η κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά υπό την πίεση των πραγμάτων να φέρει τη ρύθμιση στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες, το ΠΑΣΟΚ τη στήριξε αμέσως. Αντί όμως η ηγεσία του Υπουργείου να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση έξι ετών, επιστράτευσε, σύμφωνα με τον ίδιο, έναν μηχανισμό προπαγάνδας με ψευδείς ειδήσεις, ισχυριζόμενη ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε αυτά που ζητούσε.



«Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνι Γεωργιάδη. Γι' αυτό ζητώ την άμεση παραίτηση του συγκεκριμένου συμβούλου που εκπόρευσε αυτά τα fake news», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η υγεία, η παιδεία και η στέγαση αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ένα πραγματικά ισχυρό κοινωνικό κράτος.



Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσαν κατά την επίσκεψη ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας Ιωάννης Τσίμαρης, ο Γραμματέας του Τομέα Υγείας Γιώργος Φραγγίδης, καθώς και μέλη της Γραμματείας του Τομέα.