Ανδρουλάκης: «Έκαναν τη χώρα πρωταθλητή δικογραφιών στη Βουλή»

Δριμεία κριτική άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις νέες δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται ονόματα «γαλάζιων» βουλευτών.

«Έκαναν τη χώρα πρωταθλητή δικογραφιών στη Βουλή» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στον ΣΚΑΪ εξηγώντας «από τη μία να θέλουμε να πάμε μπροστά, να αφήσουμε πίσω μας την μνημονιακή εποχή και το ρουσφέτι και έχουμε μια κυβέρνηση πρωταθλήτρια πανευρωπαϊκά στις κατά κεφαλή δικογραφίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης στο οποίο υπάρχουν πολλοί «ΟΠΕΚΕΠΕδες», είναι το θέμα των υποκλοπών και η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό που τον εκβιάζει δημοσίως ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ ως Νίξον.

Σημείωσε επίσης ότι η απάντηση σε όλα αυτά είναι η «πολιτική αλλαγή».