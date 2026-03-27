Για «ώρα νέας πολιτικής αλλαγής» έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το βράδυ της Παρασκευής 27/3).

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά την έναρξη της ομιλίας του δήλωσε: «Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή, που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Δήλωσε ότι απευθύνεται «σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες», «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει», «σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «σήμερα με το συνέδριό μας ξεκινάμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη μεγάλη Πολιτική Αλλαγή που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, για να μπει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά αδιέξοδα μικραίνοντας τους ορίζοντες της Ελλάδας», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με το συνέδριο, δήλωσε ότι: « είναι το επιστέγασμα μιας βαθιά συμμετοχικής και δημοκρατικής διαδρομής που ξεκινήσαμε εδώ και καιρό με τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις σε κάθε γωνιά της χώρας.

Εκεί οικοδομήσαμε λέξη-λέξη, ιδέα-ιδέα, πρόταση-πρόταση το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, το σχέδιό μας. Δύναμή μας είναι οι βαθιές μας ρίζες στην κοινωνία και ο απλός κόσμος, όχι η ολιγαρχία και τα συμφέροντα.

Δεν τους χρωστάμε, δεν περιμένουμε τίποτα από αυτούς, αλλά περιμένω πολλά από εσάς, γιατί σε εσάς χρωστάμε τα πάντα.

Εσείς οι πέντε χιλιάδες σύνεδροι δεν είστε απλώς αριθμοί. Είστε πρόσωπα με λόγο και έργο, με διαφορετικές διαδρομές και βιώματα, με διακριτές αγωνίες, ιδέες και κοινωνικές αναφορές. Εκπροσωπείτε όμως και μια πολύ ευρύτερη δυναμική.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Δημοκρατική Παράταξη διαθέτει μεγάλους ορίζοντες. Γι’ αυτό σήμερα κάνω ένα ανοιχτό κάλεσμα και απευθύνομαι σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές και απογοητεύτηκε ή απέχει.

Σε κάθε πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα, σε κάθε νέα και νέο που γεννήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα αλλαγή, μια πολιτική αλλαγή που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου».

Ανδρουλάκης για επαναφορά 13ου μισθού, προστασία Α΄ κατοικίας και φορολόγηση

Κατά την ομιλία του δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για έκτακτη φορολόγηση τραπεζικών κερδών, επαναφορά 13ου μισθού, άμεση επαναφορά εθνικής γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πλαφόν στα ενοίκια και προστασία Α΄κατοικίας.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Δεν έχουμε στόχο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ»

Παράλληλα, κατά την ομιλία του απέκλεισε κάθε σενάριο για συνεργασία με τη ΝΔ.

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος της παράταξής μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις.

Από την πρώτη γραμμή της μάχης. Μαζί λοιπόν για τη νίκη για την πολιτική αλλαγή. Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας και στις εσωκομματικές φωνές και ειδικότερα στον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.



