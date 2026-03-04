Ανδρουλάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συζήτησης για την επιστολική ψήφο, είπε σχετικά με τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Κύπρο: «Υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης, με σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν όπως και την εμπλοκή βάσεων που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος.

Από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέστησε σαφές πώς «η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί στην προστασία του Ελληνισμού και ιδίως του Κυπριακού Ελληνισμού».

Ανδρουλάκης: «Ωμή παραβίαση η επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν»

«Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι καμία πολεμική επιχείρηση δεν μπορεί να ξεκινήσει από τις βάσεις που είναι στην Ελλάδα.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η επικίνδυνη κλιμάκωση προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς ενισχύεται ο κίνδυνος μιας γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης με σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα.

Επισήμανε ότι το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει διαχρονικά συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής και έχει καταπιέσει συστηματικά τον ίδιο τον ιρανικό λαό, ωστόσο τόνισε ότι «η προληπτική στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η χώρα μας είναι παράγοντας σταθερότητας, γι’ αυτό πρέπει πάντα να είναι προσηλωμένη στο γράμμα και το πνεύμα των κανόνων της διεθνούς νομιμότητας».

Υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα μας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του «καθώς επιβεβαιώθηκε η άποψη μας ότι είναι επικίνδυνη η υψηλή εξάρτηση της χώρας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα».