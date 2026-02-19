Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέστρεψε στο TikTok, καθώς μοιράστηκε ένα βίντεο με τους ακόλουθούς του από χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου έδωσε το «παρών».
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνάντησε κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανάμεσα τους τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, αλλά και τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Τα στιγμιότυπα που συμπεριέλαβε στο βίντεο ήταν απολαυστικά, ενώ η χιουμοριστική του διάθεση φάνηκε από την λεζάντα, στην οποία έγραψε «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» αλλά και από την μουσική υπόκρουση που ήταν τραγούδι του Bad Bunny.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τέλος του βίντεο απάντησε ότι είναι καλύτερος στο μπάσκετ, ενώ μοιράστηκε ένα αστείο στιγμιότυπο με εκείνον να βάζει καλάθι.
