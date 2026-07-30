Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για την πολιτική αλλαγή» - Μήνυμα ενόψει ΔΕΘ

Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας «ακλόνητο» στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του κόμματος, η οποία είχε ως αντικείμενο την προετοιμασία ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της φετινής 3ης Σεπτέμβρη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία προ των εθνικών εκλογών και γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ κρίσιμη, για να σημειώσει ότι σε αυτήν «το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «είχε την πολυτέλεια να διαχειριστεί έναν πακτωλό ευρωπαϊκών πόρων, κυρίως λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά όχι μόνο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης - χρήματα που έφτασαν σχεδόν τα 70 δισ. ευρώ» και πως, όμως, οι πολίτες πρέπει να αναλογιστούν αν με αυτά βελτιώθηκε η ζωή τους. Είπε ότι η ακρίβεια αποδεικνύει «μέρα με τη μέρα ότι οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας είναι ατελέσφορες», ότι «είναι επιλογές που δίνουν περιθώριο σε μία εκτεταμένη κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών, της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων Ελλήνων».

Αναφέρθηκε στην «κερδοσκοπία και αισχροκέρδεια» που αφορά στα ακτοπλοϊκά, δυσκολεύοντας τους πολίτες να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές σε κάποιο νησί της χώρας, στην ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στη στέγαση. «Ακρίβεια, λοιπόν, παντού», είπε, για να τονίσει πως οι επιλογές αντιμετώπισης της ακρίβειας που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν εις βάρος των πολλών». Υποστήριξε ότι «γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι, σχεδόν, στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σχολίασε ότι «η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να οραματιστεί την Ελλάδα του 2030» φάνηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, «όπου το κεντρικό άρθρο που θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να δώσει περιθώριο ενός πιο υγιούς διαλόγου και πραγματικών συναινέσεων, για να μην υπάρχει η πίεση της διευκόλυνσης της επόμενης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, όποια και αν είναι, να συγγράψει μόνη της το οποιοδήποτε αναθεωρητέο άρθρο και αυτή τη συναίνεση την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας επικοινωνιακά παιχνίδια». Σημείωσε ότι «αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το ότι το άρθρο 110 ήταν στον κατάλογο των άρθρων που πρότεινε η ίδια για αναθεώρηση το 2018». «’Αρα», τόνισε, «με την υπογραφή του σημερινού πρωθυπουργού και του σημερινού Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πρότεινε να αναθεωρηθεί ένα άρθρο, το οποίο σήμερα όταν τους προτείναμε εμείς, μας το αρνήθηκαν».

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Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «τα επικοινωνιακά παιχνίδια έχουν κοντά ποδάρια» και πως η ΝΔ «ούτε όραμα έχει ούτε διάθεση για οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο σχέδιο που απαιτεί συναίνεση», καθώς «στόχος της είναι ένας: εξουσία για την εξουσία». Πρόσθεσε ότι «γι' αυτό κινείται χωρίς ιδεολογικό στίγμα, χωρίς προτάγματα και είναι βαθιά νεοφιλελεύθερη όταν απαιτείται να στηρίξει τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και τη στεγαστική πολιτική, αλλά και βαθιά κρατικοδίαιτη την ίδια ώρα που πρέπει να μοιράσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή ίδιους πόρους σε συγκεκριμένα φιλικά προς αυτήν συμφέροντα». Συμπλήρωσε ότι οι ανισότητες αυξάνονται, το Ταμείο Ανάκαμψης «είναι μία ακόμα χαμένη ευκαιρία» και οι πολίτες βρίσκονται σε νέο πλαίσιο κρίσης εμπιστοσύνης με το πολιτικό σύστημα.

Απέναντι σε αυτά, υπογράμμισε, το ΠΑΣΟΚ θα αποδείξει ότι έχει εφαρμόσιμο σχέδιο, όραμα, συνέπεια και πολιτικό ήθος, «πολιτικό ήθος και αυτονομία από αυτούς που δεν θέλουν οργανωμένα κόμματα, αλλά κόμματα ΙΧ, κόμματα που μπορούν εύκολα να διαχειριστούν». Σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέτοιο κόμμα», προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο έργο να επιδείξει, έκανε λάθη, τα πλήρωσε και τώρα είναι μπροστά σε μία νέα εποχή. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «όλοι εμείς, με εμπειρία, ανανέωση, γνώση, ριζοσπαστισμό και συνέπεια, μπορεί να είναι μία ομάδα που θα κυβερνήσει σωστά τον τόπο και να αλλάξει η πορεία της χώρας», καθώς «η σημερινή πορεία την οδηγεί σε νέα αδιέξοδα», όμως «το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θέλει να πετύχει την πολιτική αλλαγή».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για άλλες δυνάμεις που θεωρούν ότι είναι το νέο, για να σχολιάσει ότι «νέο είναι ό,τι δεν έχει κριθεί». «Κρίθηκαν και κριθήκαν με τα γνωστά αποτελέσματα», είπε, τονίζοντας ότι «η συνέπεια και η σοβαρότητα των θέσεών μας είναι ένα πραγματικά συγκριτικό πλεονέκτημα». Σχολίασε ότι «δεν μπορεί να λες από τη μία ότι είσαι κατά των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, αλλά από την άλλη είσαι υπέρ των κερδοσκοπικών ιδιωτικών. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα συνέπειας, αυτό είναι και θέμα πολιτικής σοβαρότητας». Επίσης ανέφερε ότι «δεν μπορεί να αρνείσαι την αναθεώρηση του άρθρου 110 ή να μην μπαίνεις σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως μπήκαμε εμείς παρουσιάζοντας ένα πολύ μεγάλο καμβά προτάσεων για ένα σύγχρονο Σύνταγμα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον λαό να αναλογιστεί τι εκπροσωπεί ο καθένας. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες, «δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο». «Εμείς δεν εξυπηρετήσαμε συμφέροντα για να έρχονται αυτά τα συμφέροντα σήμερα να κάθονται και να στοιχίζονται δίπλα στην προσπάθειά μας», είπε. Σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο της πολικής αυτονομίας. Και αυτό δεν είναι μια προσωπική εμμονή αλλά είναι μια δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε αυτά που λέμε και αυτά που παρουσιάζουμε να τα κάνουμε πράξη». Σημείωσε ότι «σε κάθε άλλη περίπτωση, οι δεσμεύσεις και οι εξαρτήσεις είναι εμπόδιο να ασκήσεις πραγματικές πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη χθεσινή εξέλιξη κατά την οποία «με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ ξεκίνησε μία νέα προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού». Είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ στέκεται στο πλευρό του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του γενικού γραμματέα κ. Γκουτέρες, γιατί πιστεύει ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει μια δίκαιη λύση για την Κύπρο. Μία δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής, μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών». «Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Αυτή ήταν πάντα η θέση μας, αυτή είναι και σήμερα και έτσι θα στηρίξουμε και αυτές τις προσπάθειες που ελπίζουμε να καρποφορήσουν αυτή φορά προς όφελος του κυπριακού Ελληνισμού», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης -ο οποίος αμέσως μετά τη συνεδρίαση αναχώρησε από την Αθήνα για το Ρέθυμνο, για να παραστεί στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη που έχασε τη ζωή του στο πύρινο μέτωπο, αλλά και για να επισκεφθεί στο Σπήλι την οικογένεια του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη ώστε να τους συλλυπηθεί- ξεκίνησε την εισήγησή του με αναφορά στο χθεσινό τραγικό και άδικο χαμό των συνανθρώπων μας πυροσβεστών που έπεσαν πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες.