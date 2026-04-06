Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Είστε το βαθύ κράτος του ρουσφετιού και της διαφθοράς - Εκλογές τώρα»

Άμεσα εκλογές ζητάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το σημερινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή.

Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο Πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη "γαλάζια" συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το "βαθύ κράτος".

Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το "βαθύ κράτος" του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας. Εσείς σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέψατε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών σας.

Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών. Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως "Νίξον" ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ.

Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο. Εκλογές τώρα».