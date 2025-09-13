Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε στη ΔΕΘ το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη σοβαρή εναλλακτική. Καταλόγισε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έξι χρόνια ανισοτήτων, ακρίβειας, υποβάθμισης της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και κατάρρευσης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εστιάζει σε πέντε εθνικές προτεραιότητες: δημογραφική αναγέννηση, αύξηση παραγωγικότητας, βελτίωση βιοτικού επιπέδου, μείωση ανισοτήτων και αξιοπρεπή εργασία. Προτείνει ριζική μεταρρύθμιση του κράτους με νέο ΑΣΕΠ, ψηφιοποίηση της διοίκησης, ενίσχυση της διαφάνειας και αλλαγές στη δικαιοσύνη για ανεξαρτησία και λογοδοσία.

Υποστηρίζει την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προστασία της πρώτης κατοικίας, και μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα, όπως προσιτή στέγαση και παροχές για πολύτεκνες οικογένειες. Τέλος, καταγγέλλει την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, που οδήγησε σε υψηλό κόστος ρεύματος και προτείνει μέτρα για τη μείωση του κόστους και την προστασία της εθνικής περιουσίας.

Θέτει ως στόχο μια ισχυρή, δίκαιη και παραγωγική Ελλάδα, με έμφαση σε κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη.

ΠΑΣΟΚ: Οι 5 μεγάλες εθνικές προτεραιότητες

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση που περιλαμβάνει πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες:

Δημογραφική Αναγέννηση, με στόχο τη σταθεροποίηση του πληθυσμού και τη πιο ισόρροπη κατανομή του στην περιφέρεια στα επόμενα 10 χρόνια. Ανάκαμψη της Παραγωγικότητας: Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία, με στόχο η επίτευξη της παραγωγικότητας της εργασίας να φτάσει στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια, από 56% που είναι σήμερα. 'Ανοδος βιοτικού επιπέδου, με στόχο να φτάσουμε το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε μια δεκαετία. Μείωση Ανισοτήτων και πρόσβαση για όλους στο κοινωνικό κράτος, με στόχο τη μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε πέντε χρόνια, ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αξιοπρεπής εργασία για όλους - Δικαιότερη Κατανομή Πλούτου, με στόχο την αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 1% ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια.

"Οι κορυφαίες εθνικές αυτές προτεραιότητες απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση και στο τιμόνι της χώρας ένα κόμμα σοβαρό και υπεύθυνο που με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού θα κάνει πράξη την ισχυρή, τη δίκαιη, την παραγωγική Ελλάδα με ένα σχέδιο προοδευτικό, σύγχρονο και πατριωτικό", είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

