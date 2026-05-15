Ανεξαρτητοποιείται ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάτ Οζγκιούρ

Νέα απώλεια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ο βουλευτής Ροδόπης, Οζγκιούρ Φερχάτ, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.

Τη σχετική επιστολή ανέγνωσε στο Σώμα ο προεδρεύων της Βουλής, Βασίλης Βιλιάρδος, επισημοποιώντας την αποχώρηση του βουλευτή από τις τάξεις του κόμματος.

Η κίνηση αυτή, έρχεται σε μια συγκυρία έντονων διεργασιών, καθώς πληροφορίες φέρουν τον βουλευτή να έχει ταχθεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα.

Παρά το γεγονός ότι προσώρας δεν διαφαίνεται απόφαση για ομαδικές αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά, η στάση του Φερχάτ πυροδοτεί σενάρια για το μέλλον, αν και παραμένει αβέβαιο αν υπάρχει ήδη ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας ή πρόθεση ένταξης στο νέο σχήμα υπό τον Τσίπρα.

Το σίγουρο είναι ότι οι κλυδωνισμοί στην Κεντροαριστερά από το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα, έχουν ξεκινήσει.