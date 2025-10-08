Μενού

Αντώνης Σαμαράς: Απών από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα παρευρεθεί στην ίδια εκδήλωση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Reader symbol
Newsroom
Ο Αντώνης Σαμαράς
Ο Αντώνης Σαμαράς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, δεν θα δώσει το «παρών» στην παρουσίαση βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως έκανε γνωστό το περιβάλλον του.

Πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά είπαν για την απουσία του πρώην πρωθυπουργού από την εκδήλωση: «Προσωπική επιλογή. Εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδης Στυλιανίδη».

Μάλιστα, στην ίδια βιβλιοπαρουσίαση θα έδινε το «παρών» τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Κώστας Καραμανλής, ενώ το βιβλίο είχε τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ