Αντώνης Σαμαράς: Απών από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, δεν θα δώσει το «παρών» στην παρουσίαση βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως έκανε γνωστό το περιβάλλον του.

Πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά είπαν για την απουσία του πρώην πρωθυπουργού από την εκδήλωση: «Προσωπική επιλογή. Εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδης Στυλιανίδη».

Μάλιστα, στην ίδια βιβλιοπαρουσίαση θα έδινε το «παρών» τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Κώστας Καραμανλής, ενώ το βιβλίο είχε τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών.