Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: «Κάθεστε στα ίδια έδρανα με μέρος της ακροδεξιάς, στα δύσκολα σας προσφέρει σωσίβιο»

Σκληρή απάντηση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, τονίζοντας ότι: «μάλλον κάτι πολύ καλό έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν εξηγούνται αλλιώς οι λεκτικές πιρουέτες του κ. Μαρινάκη και το άγχος που τον διακατείχε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών».

«Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, κ. Μαρινάκη, θα είναι ένα και σαφές», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ: «Ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας -που επί των ημερών της οι πολίτες έφτασαν να έχουν την τελευταία στην Ευρώπη αγοραστική δύναμη, που μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στην κατάψυξη, που διέπρεψε στην παραγωγή διαφθοράς, σκανδάλων και παρακρατικών πρακτικών- ή θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που φέρνει ένα άλλο ήθος διακυβέρνησης και ένα νέο σχέδιο για τη χώρα με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ».

Σχολιάζει πως «οι, δε, διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κιάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία».

Ως προς αυτό, αναφέρει ειδικότερα ότι «με ένα μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα, ενώ στις δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης σας προσφέρει σωσίβιο και το υπόλοιπο μέρος της ακροδεξιάς», με χαρακτηριστικό παράδειγμα -όπως προσθέτει- τη «συνεργασία σας με τον Βελόπουλο για να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ εν μέσω του σκανδάλου των υποκλοπών καθώς και οι πανηγυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας όταν υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό τα ορφανά της Χρυσής Αυγής». «Θυμόμαστε τις διθυραμβικές κυβερνητικές διαρροές», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ ρωτά «τι φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου και δεν διαψεύδει τον ιδιοκτήτη της Intellexa, που εμπλέκει την κυβέρνηση με το predator;» και «πώς ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης να τον υπονοεί ως Νίξον ο κ. Ντίλιαν;», καταλήγοντας δήλωσε: «Τα υπόλοιπα, την Παρασκευή στη Βουλή».