Απάντηση ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη: «Τώρα θυμήθηκε... το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει»

«Τώρα θυμήθηκε ...το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας εισαγγελέως που αναφέρεται σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, σε νόθευση εγγράφων, σε δωροληψία υπαλλήλου, σε σύσταση συμμορίας και σε απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση», συνεχίζει του ΠΑΣΟΚ. «Αυτές είναι οι "εξυπηρετήσεις" κάποιων συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει.

Προσθέτει ότι «σχετικά με τις παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όπου μιλούσε για βαλίτσες και ήθος διακυβέρνησης "σεμνά και μετρητά", ο συνήθως λαλίστατος υπουργός Υγείας κάνει πως δεν άκουσε». «Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη. Σας πήρανε χαμπάρι», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Ενημερώνω τον @androulakisnick α) έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η Πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί… https://t.co/oiS9o4c2ZV — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 9, 2026