Εκτροχιάστηκε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, έπειτα από το επεισόδιο που προκλήθηκε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, που επιτέθηκε φραστικά στη βουλευτή της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το επεισόδιο προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για εφαρμογή του «χρονοκόφτη» στις συνεδριάσεις από τον Νοέμβριο, με την κ. Κωνσταντοπούλου να εκφράζει από την αρχή την αντίθεσή της.

Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στην Ντόρα Μπακογιάννη, διατυπώνοντας κατηγορίες για την υπόθεση της Siemens και το τροχαίο με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της βουλευτή της ΝΔ έξω από τη Βουλή.

Η κ. Μπακογάννη δεν μίλησε αρχικά, ωστόσο στράφηκε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κοιτάζοντάς την επίμονα. Τότε η κ. Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να φωτογραφήσει με το κινητό της την Ντόρα Μπακογιάννη.

Στην κίνηση αυτή, αντέδρασε έντονα η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία φέρεται να είπε: «Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη διάσκεψη;».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τότε στράφηκε και κατά της Όλγας Γεροβασίλη, φωνάζoντας: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τούς καλύπτεις!».

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «υστερική», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να συνεχίζει να βάλλει κατά πάντων, φωνάζοντας στην αντιπολίτευση ότι «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ φέρεται να μίλησε και για «φασίστες».

«Ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε», είπε απευθυνόμενη στην κ. Κωνσταντοπούλου η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.