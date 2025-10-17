Μενού

«Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα

Ο σχολιασμός του Άδωνι Γεωργιάδη για τον τίτλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας | Eurokinissi
Με αιχμηρό σχόλιο στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη».

«Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras», έγραψε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του τίτλου «ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας την πιο μελανή και επώδυνη σελίδα της θητείας του».

Ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις διακοπές του τότε πρωθυπουργού, αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος, γεγονός που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ειρωνεύτηκε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντάς του: «Αλέξη φίλε μου, προλαβαίνεις να το αλλάξεις…».

Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Οεκδοτικός οίκος «Gutenberg» ανήγγειλε την έκδοση του βιβλίου που συνέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με τον τίτλο «Ιθάκη», που θα κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη. 
 
Ο εκδότης αναφέρει για το σύγγραμμα: «Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019.

Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ». 

