Από τον Βασίλη Λεβέντη στην Αφροδίτη Λατινοπούλου: Τα χειρότερα σποτ των φετινών εκλογών

Στις ερχόμενες Ευρωεκλογές θα συμμετάσχουν 31 κόμματα και συνδυασμοί κομμάτων που πήραν το πράσινο φως από τον Άρειο Πάγο. Όλα τους κατεβαίνουν στις εκλογές, το καθένα με τον δικό του στόχο.

Όπως συμβαίνει, λοιπόν, σε κάθε εκλογική διαδικασία, έτσι και σε αυτή, τα κόμματα αυτά γυρίζουν και δημοσιεύουν τα λεγόμενα «δεκάλεπτα των κομμάτων». Πρόκειται για σποτ 10 λεπτών με τις θέσεις των κομμάτων, τα οποία πρέπει να παίζουν στην τηλεόραση στο όνομα της ισονομίας που πρέπει, θεωρητικά πάντα, να διέπει τις εκλογές.

Εμείς, προσπερνώντας τα σποτ των μεγάλων και γνωστών κομμάτων, βυθιστήκαμε στα δεκάλεπτα του εξωκοινοβουλίου και ξεχωρίσαμε τα 6 καλύτερα-χειρότερα σποτ των φετινών Ευρωεκλογών, μέχρι που τα βαθμολογήσαμε.

ΟΑΚΚΕ

Το δεκάλεπτο σποτ της Οργάνωσης για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ έχει πάντα το ενδιαφέρον του και αυτό το καταδεικνύουν τα 120 views που έχει το upload στο YouTube. Δεν πιάνεις εύκολα τέτοια νούμερα.

Σε αυτό εμφανίζεται ο Κώστας Κούτελος, που φυσιογνωμικά μοιάζει με τον Δημήτρη Κουτσούμπα αν ο τελευταίος είχε ανασυγκροτηθεί, με το λόγκο του κόμματος στο πλάι του. Ο Ηλίας Ζαφειρόπουλος κατάλαβε την ανάγκη να βγουν νεά πρόσωπα και επομένως έκανε για λίγο στην άκρη.

Η ΟΑΚΚΕ δεν έχει αλλάξει τον κεντρικό της βηματισμό που είναι η αντίσταση προς τον Πούτιν, πράγμα το οποίο έκανε before it was cool.

Ενδιαφέρουσα παρουσία, αν σκεφτείς ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας τραβάει κόσμο. Κάποια μικρά σαρδάμ έμειναν χωρίς να μονταριστούν. Οι λέξεις «φασιστικός», «Ρωσία» και «ψευτοαριστερά» παραδοσιακά βρίσκονται στο επίκεντρο του σποτ.

Πήραμε ό,τι ακριβώς περιμέναμε όταν πατήσαμε το κλικ στο σποτ του ΟΑΚΚΕ και αυτό είναι καλό και κακό ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να λέει το κείμενο απ’έξω. Κόπηκε απότομα ο χαιρετισμός αλλά στο τέλος έσκασε μία κάρτα με ενδιαφέρουσα μουσικούλα.

Βαθμολογία: 6/10

Φωνή Λογικής

Δεν έφταναν τα τρία ακροδεξιά κόμματα που είχαμε ήδη στη Βουλή, τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκε και ένα τέταρτο με πιθανότητες, θεωρητικά, να εκλέξει Ευρωβουλευτή. Ο λόγος για τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Στο δεκάλεπτο σποτ του κόμματος, μονταρισμένο με ταχύτητα TikTok, η ίδια εμφανίζεται μπροστά από ένα λευκό φόντο. Γενικά, «λαθρομετανάστευση», ασφάλεια, εθνικά θέματα αντίσταση στη woke κουλτούρα και ένας λόγος που ξεκινά από τα χαμηλά για να φτάσει σταδιακά στο παραλήρημα, με εμφανή αγωνία να πιάσει κάποιο από τα catchphrases που λέει.

Γενικά, τα αμέτρητα ακροδεξιά κόμματα λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, οπότε καθένας προσπαθεί να είναι πιο ακραίο από το άλλο για να ξεχωρίσει.

Βαθμολογία: 2/10

Eλλήνων Συνέλευσις

Θυμάστε την Ελλήνων Συνέλευσις; Το πάλαι ποτέ κόμμα του Αρτέμη Σώρρα ο οποίος κάποια στιγμή έπεισε αρκετούς Έλληνες ότι έχει καταπιστεύματα μερικών τρισεκατομμυρίων και μετά μπήκε φυλακή;

Αυτός και η Συνέλευσίς του ξανακατεβαίνουν στις Ευρωεκλογές με ένα αν μη τι άλλο τεχνικά άρτιο σποτ, πολλά πρόσωπα, καθαρό ήχο. Αν το δεις κειμενικά, δεν καταλαβαίνεις τι λένε, μάλλον δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Ωστόσο, λόγω της ασάφειας αυτής αλλά και της τεχνικής αρτιότητας του βίντεο νιώθεις ότι πρόκειται για κάποιο κεντροδεξιό κόμμα. Μετά βέβαια κρατάει άκλιτη τη λέξη «Έλλην», οπότε μπαίνεις στο κλίμα.

Στο τέλος, σε μία κλασική κορύφωση εμφανίζεται ο Αρτέμης Σώρρας πιο ήρεμος από ποτέ. Στο τέλος το χάνει λίγο αλλά δεν πειράζει. Έχω δει χειρότερα σποτ από κόμματα της Βουλής.

Βαθμολογία: 6/10

ΚΙΝΗΜΑ 21

Καταρχάς ο τίτλος του συγκεκριμένου βίντεο στο YouTube είναι «KINHMA 21 ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ 10ΛΕΠΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΖΩΗ ΜΠΕΧΛΗ» και αυτό είναι σημαντικό από μόνο του.

Μετά από μία εμφάνιση του Κολοκοτρώνη που βγήκε από video game, στο πλάνο μπαίνει ο πλοίαρχος Ζώης Μπέχλης με την πορφυρή του γραβάτα και την ασίγαστη αγάπη για την Ελλάδα. Ο ίδιος παραείναι χαμηλών τόνων, παρότι το βίντεο ντύνουν πολεμικά ταμπούρλα.

Δεν ξέρω αν σας εκπλήσσω αλλά κατά τη διάρκεια του λόγου του, καταλαβαίνεις ότι ο πλοίαρχος Μπεχλής και το Κίνημα 21 δεν είναι ακριβώς φιλελεύθερης ιδεολογίας.

Θα του έδινα όσκαρ μουσικής και εφέ αλλά από σκηνοθεσία μας κούρασε λίγο το δράμα δωματίου. Φιλότιμες προσπάθειες του πλοιάρχου Μπέχλη αλλά δεν νομίζω να συγκλονίστηκε ούτε ο ίδιος από το δεκάλεπτό του.

Παίρνει έναν πόντο με την προτελευταία κάρτα που λέει στα κεφαλαία που του αρμόζουν «ΣΤΙΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ».

Βαθμολογία: 4/10

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ

Ένας γραβατωμένος νέος άνθρωπος εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα. Πρόκειται για τον Ελευθέριο Χατζηιερεμία, γνωστό και ως Terry Hatziiremias. Μάλλον το πιο γιουτιουμπικό δεκάλεπτο κόμματος που είδαμε ποτέ.

Μπορεί να μην έχει τα τικτοκικά μοντάζ της Λατινοπούλου αλλά όλο το ύφος και κυρίως το β’ ενικό με το οποίο απευθύνεται στο κοινό δεν είναι από αυτά που έχουμε συνηθίσει.

Τα ελληνικά δεν είναι το δυνατό του κομμάτι. Σε παίρνει ο ύπνος πριν καν καταλάβεις ότι πρόκειται για altright, πρώην υποστηρικτή Κασσιδιάρη. Δεν ξέρω αν ειναι στόχευση ή απλά έτσι βγήκε, θα ποντάρω όμως στο δεύτερο.

Βαθμολογία: 1/10

Ένωση Κεντρώων

Γενικά η Ένωση Κεντρώων νιώθεις ότι την έχει πει την ιστορία της. Επί δεκαετίες ένας τύπος έβγαινε τις πολύ βραδινές ώρες στην τηλεόραση. Τον ήξερα, όλοι αλλά δεν τον ψήφιζε κανείς, μέχρι που τελικά κατάφερε αυτό που λίγα χρόνια πριν έμοιαζε αδιανόητο: Mπήκε στη Βουλή.

Δεν κατάφερε να επανεκλεγεί αλλά συνεχίζει πεισματικά να κατεβαίνει σε όλες τιςς εκλογές, οπότε μάλλον μας κούρασε λίγο. Το sequel που δεν ζήτησε κανείς. Σαν να βλέπουμε ταινία όπου ο James Bond βγήκε στη σύνταξη και εμείς απλά παρακολουθούμε πώς τρώει το πρωινό του στην αγγλική εξοχή.

Ο Βασίλης Λεβέντης συνεχίζει ακριβώς όπως τον ξέραμε. Στο φετινό του δεκάλεπτο, που είναι τελικά τρίλεπτο, τα βάζει για ακόμα μία φορά με τον δικομματισμό, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και αυτό, τρεις-τέσσερις δεκαετίες από όταν ξεκίνησε, μοιάζει σχεδόν συγκινητικό.

Βαθμολογία: 3/10