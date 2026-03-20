Αποχωρεί ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά; «Βουλιάζει» το κόμμα της Πατησίων ενώ έρχεται το κόμμα Τσίπρα

Να παραιτηθεί από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς εμφανίζεται πρόθυμος ο Αλέξης Χαρίτσης, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από συνομιλητές του. Εδώ και μήνες το κλίμα στο κόμμα της Πατησίων είναι δύσκολο και πολλές φορές ο Αλέξης Χαρίτσης έχει γνωρίσει «ήττες» μέσα στις κομματικές διαδικασίες.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς όσες φορές και αν προσπάθησε να πείσει για τη συνεννόηση του κόμματος με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα βρήκε «πόρτα» από την ομάδα Σακελλαρίδη, Τσακαλώτου, Σκουρλέτη και των υπολοίπων πρώην υπουργών. Φαίνεται λοιπόν πως έχει έρθει η ώρα να κάνει το επόμενο του βήμα.

Διαβάστε ακόμη: Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Κατακραυγή για τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Ωστόσο δεν έχει αποφασίσει ακόμη τον χρόνο της ανακοίνωσης καθώς είναι κρίσιμο να δρομολογηθεί στη σωστή στιγμή. Άλλωστε η προεδρική ομάδα των Χαρίτση, Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλου έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να δείξει έναν άλλο δρόμο που χρειάζεται η Νέα Αριστερά ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να μην γίνει πραγματικότητα ο κίνδυνος της μη εισόδου στη Βουλή.

Βέβαια η πλειοψηφία του κόμματος που τάσσεται με την πλευρά των Σακελλαρίδη - Τσακαλώτου φαίνεται να μην την ενοχλεί να περάσει η Νέα Αριστερά σε μια πιο κινηματική φάση.

Επομένως όπως όλα δείχνουν αυτή η καίρια διαφωνία θα οδηγήσει στη ρήξη.

«Προθέρμανση» για το κόμμα Τσίπρα

Στις αρχές Απριλίου είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τότε που αναμένεται να παρουσιαστούν και οι προγραμματικές θέσεις από το ινστιτούτο Τσίπρα που θα αποτελέσουν και την μαγιά για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Μάλιστα αν και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αλέξης Τσίπρας προτίθεται να ανακοινώσει το νέο φορέα μέσα στο καλοκαίρι η πορεία του με τους ελιγμούς που έχει καταφύγει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δείχνει ότι εάν έχει καταλήξει στο πως θέλει να δομηθεί το νέο κόμμα δεν αποκλείεται να προβεί νωρίτερα σε ανακοινώσεις. Αλέξης Τσίπρας και Αλέξης Χαρίτσης παραδοσιακά είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση και δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα έβλεπαν τον κ.Χαριτση , αφού θα έχει παραιτηθεί του κομματικού αξιώματος, να βρεθεί και πάλι κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.

Διαβάστε ακόμη: Το TikTok της Ζωής, η απειλή Λυμπερόπουλου στον Κυρανάκη και η ιστορία της Ντόρας με το κουτούκι

Εάν ανοίξει την πόρτα ο Αλέξης Χαρίτσης θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η Εφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο κάποια στιγμή, ενώ παρόλο που ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς δεν έχει με το μέρος του την πλειοψηφία του κόμματος έχει στο πλευρό του την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ετσι αυτή τη στιγμή τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια.

Να αποχωρήσει ο Αλέξης Χαρίτσης από την ηγεσία του κόμματος και να τον ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές με αποτέλεσμα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς να διαλυθεί, μιας και θα έχει λιγότερους από δέκα βουλευτές. Να παραιτηθεί της προεδρίας του κόμματος και να παραμενει βουλευτής της Νέας Αριστεράς ή ανεξάρτητος. Και το τρίτο σενάριο να ακολουθήσει το δρόμο του Αλέξη Τσίπρα και να παραιτηθεί και του βουλευτικού αξιώματος. Ωστόσο αυτα τα σενάρια περιγράφουν και τις λεπτομέρειες που πρέπει να αποφασιστούν από τη μεριά Χαρίτση ώστε να καταλήξει στις αποφάσεις του για τον τρόπο που θα αποχωρήσει από την προεδρία της Νέας Αριστεράς.