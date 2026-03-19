Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Κατακραυγή για τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Ουσιαστικό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, με την εκστρατεία Τραμπ στη Μέση Ανατολή να εισπράττει μαζική κατακραυγή.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,1 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ 8 κόμματα δείχνουν να μπαίνουν στην Βουλή.
Συγκεκριμένα η εκτίμηση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:
- ΝΔ - 31,1%
- ΠΑΣΟΚ - 14%
- Ελληνική Λύση - 11,5%
- Πλεύση Ελευθερίας - 10,6%
- ΚΚΕ - 8,1%
- ΣΥΡΙΖΑ - 4,6%
- Φωνή Λογικής - 3,5%
- Νίκη - 3,1%
- Δημοκράτες/ Προοδευτικό Κέντρο - 2,8%
- ΜέΡΑ25 - 2,6%
- Νέα Αριστερά - 1,4%
- Άλλο κόμμα - 6,7%
Δημοσκόπηση MRB: Καταδίκη για τον πόλεμο Τραμπ κατά του Ιράν
Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι πολίτες είναι αντίθετοι στην εμπλοκή της χώρας μας με οποιονδήποτε τρόπο ενώ συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο και με τους Patriot στην Κάρπαθο.
Πως αξιολογούν την απόφαση Τραμπ και Νετανιάχου να επιτεθούν στο Ιράν
- Λάθος - 80,1%
- Σωστή - 13,2%
Στο ερώτημα για το αν πρέπει οι χώρες του ΝΑΤΟ να στείλουν τις ναυτικές δυνάμεις που απαιτεί ο Τραμπ
- Όχι - 65,2%
- Ναι - 24,9%
Για την στάση που πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο
- Ουδέτερη - 68,2%
- Να επικρίνει τις ενέργειες Τραμπ και Νετανιάχου - 16,4%
- Να στηρίξει τους συμμάχους Τραμπ και Νετανιάχου - 10,4%
- Δεν ξέρω / δεν απαντώ - 5%
Απόφαση για αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο
- Σωστή - 69,8%
- Λάθος - 24,6%
Απόφαση για μεταφορά αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο
- Σωστή - 67,7%
- Λάθος - 22,1%
Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον
- Συμφωνώ - 33%
- Διαφωνώ - 49,8%
- Δξ / δα - 17,2
