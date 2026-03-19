Το TikTok της Ζωής, η απειλή Λυμπερόπουλου στον Κυρανάκη και η ιστορία της Ντόρας με το κουτούκι 

H σημερινή (19/03) συζήτηση στη Σύνοδο των Βρυξελλών προβλέπεται δύσκολη και θα πάρει μέχρι πολύ αργά τα ξημερώματα, καθώς οι ηγέτες θα ψάχνουν σημείο τομής για την αντιμετώπιση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και την επίδραση στις οικονομίες. Ο Μητσοτάκης πάει με μια σαφή γραμμή, ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να παρέμβουν για ένα διάστημα και στοχευμένα, για να διορθώσουν ανατιμήσεις και συνέπειες από τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά όσα χρόνια είναι στην κυβέρνηση άνοιξε θέμα παρέμβασης στον ΕΦΚ στα καύσιμα που είναι μια βασική παράμετρος της τιμής. Αν όμως δεν υπάρχει μια εξαίρεση από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες για τις οροφές δαπανών, τότε και η ευελιξία των κρατών-μελών δεν θα είναι μεγάλη και θα ρισκάρουν να μπουν σε διαδικασία ελέγχου του ελλείμματος. Τώρα, αν θα μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο δεν το ξέρω, αν γίνει όμως θα είναι κοσμοϊστορικό για τα δεδομένα της κυβέρνησης.

Η Ζωή και το TikTok

Τo χθεσινό επεισόδιο με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με φόντο ένα πακέτο κρακεράκια έγινε viral, αν και το περιβάλλον της κύρωσης μιας διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Σερβίας δεν προσφερόταν ιδιαίτερα για υψηλές εντάσεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Γεωργιάδης θεωρεί ότι η Κωνσταντοπούλου σήκωσε το τηλέφωνο για να τον βιντεοσκοπήσει, με σκοπό να κάνει… δουλίτσα εν συνεχεία στο TikTok. Πάντως, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η δίκη των Τεμπών, οπότε το TikTok της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας θα δουλέψει… διπλοβάρδια.

Ψηλά η Καρυστιανού στη Βόρεια Ελλάδα

Στην κυβέρνηση δεν ανησυχούν για τις επιδόσεις του υπό ίδρυση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, ωστόσο οι τάσεις που διαμορφώνονται στη βόρεια Ελλάδα είναι ευνοϊκές υπέρ της. Το καταγράφω, όχι γιατί έχω δει νούμερα δημοσκοπήσεων, αλλά γιατί τουλάχιστον δυο πηγές μου επιβεβαίωσαν τη σχετική πληροφορία από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτό δεν σημαίνει πως οι επιδόσεις αυτές θα επιβεβαιωθούν και στην κάλπη, άλλωστε ακόμη δεν έχουν δει ούτε αποκαλυπτήρια κόμματος, ούτε βέβαια λίστες και υποψήφιους. Για αυτό ας περιμένουμε αρκετά, οι εκλογές απέχουν τουλάχιστον έναν χρόνο.

Επεισόδιο Κυρανάκη-Λυμπερόπουλου στη Βουλή

Δεν είχαμε άλλες προσδοκίες, ωστόσο η συζήτηση στην Επιτροπή μεταξύ Κωνσταντίνου Κυρανάκη και Θύμιου Λυμπερόπουλου έληξε μέσα σε ένταση αλλά και απειλές («θα δεις τι θα πάθεις») του τελευταίου στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών. Πάντως το ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον ίδιο αριθμό ταξί με αυτά που κυκλοφορούσαν το 2000, όταν ο αριθμός των τουριστών ήταν υποδεκαπλάσιος κάπως με ξεπερνάει, και οι αντιδράσεις των αυτοκινητιστών, μάλλον αναχρονιστικές μου ακούγονται.

Η Ντόρα τραγουδίστρια και το κουτούκι στην Ξάνθη

Μια ομολογουμένως νόστιμη ιστορία διηγήθηκε στην εκπομπή «Πορτατίφ» του ΚΡΗΤΗ TV η Ντόρα Μπακογιάννη από το μακρινό παρελθόν. «Μου αρέσει να μαγειρεύω, να πηγαίνω σινεμά, να γλεντάω, να έχω μια κιθάρα και να τραγουδάω. Κάποτε τραγουδούσα καλύτερα, τώρα κοντεύω να χάσω τη φωνή μου τελείως», είπε και ανέσυρε απίθανο περιστατικό στο πλαίσιο επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει στην Ξάνθη την εποχή που ήταν υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με πρωταγωνίστριες την ίδια, τη μακαρίτισσα Έλσα Παπαδημητρίου που ήταν τότε γενική γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ και τη Νίκη Τζαβέλλα. «Η Έλσα Παπαδημήτριου τραγουδούσε καταπληκτικά, τραγουδούσα και εγώ σχετικά καλά. Είχαμε και τη Νίκη Τζαβέλλα, ήταν τότε πρόεδρος του ΟΑΕΔ. Ήμασταν σε ένα κουτούκι στην Ξάνθη και αρχίσαμε να τραγουδάμε. Τραγουδήσαμε μισή ώρα, μία ώρα, μιάμιση ώρα, μαζεύτηκε κόσμος και άρχισε να γλεντάει. Έρχεται λοιπόν ο επιχειρηματίας του κουτουκιού και μας λέει ότι θα δώσει από ένα πεντοχίλιαρο (δραχμές τότε) σε εμένα και την Έλσα, και ένα χιλιάρικο στη Νίκη για να μοιράζει λουλούδια. Και σας προσλαμβάνω, μας είπε. Εμείς τον ευχαριστήσαμε, του είπαμε ότι θα το σκεφτούμε και φύγαμε. Την άλλη μέρα το πρωί εμφανιζόμαστε. Εγώ ήμουν υπουργός Πολιτισμού τότε, η Έλσα Παπαδημητρίου γενική γραμματέας και η Νίκη Τζαβέλλα πρόεδρος του ΟΑΕΔ. Μας βλέπει ο άνθρωπος μπροστά του και λέει ‘να ανοίξει η γη να με καταπιεί’. Του λέω να μην ανοίξει η γη, μεγαλύτερο κοπλιμέντο δεν μου έχουν ξανακάνει. Τουλάχιστον ξέρω ότι μπορώ να έχω μία δεύτερη δουλειά. Τρελάθηκε ο άνθρωπος όταν μας είδε μπροστά του με αστυνομίες, στρατά και τέτοια».

Credits στην Σέβη

Στο Υπουργείο Μετανάστευσης δεν μετριούνται μόνο πολιτικές, αλλά αντοχές. Και η Σέβη Βολουδάκη δείχνει να επενδύει και στα δύο. Με καθημερινή παρουσία σε κρίσιμα μέτωπα του χαρτοφυλακίου και σταθερή γραμμή στο τηλεοπτικό λόγο, έχει αναλάβει έναν διπλό ρόλο: να “τρέχει” την πολιτική και να τη “μεταφράζει” δημόσια, χωρίς εκπτώσεις. Σε μια περίοδο που το μεταναστευτικό πιέζει θεσμούς και αντοχές παγκοσμίως , η ίδια επιλέγει να μην χαμηλώσει τους τόνους, αλλά να ανεβάσει την επιχειρηματολογία. Και αυτό, όπως μαθαίνουμε δεν περνά απαρατήρητο.