Μια ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στα social media, παρότι δεν δηλώνει ανοιχτά κάποια σύνδεση, αφήνει χώρο για πολλούς συνειρμούς και ερμηνείες.
Η ανάρτηση
Η φράση του Πομπήιου («Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους, κουβαλούμε σπαθιά»), που επικαλέστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτηση του, επαναφέρει στο προσκήνιο στην ουσία το δίλημμα: όταν η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, ποιος πραγματικά κυβερνά;
Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και η στάση των ΗΠΑ έχουν ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τα όρια της διεθνούς νομιμότητας.
Η τοποθέτηση του υπουργού, που στήριξε εξαρχής την επιλογή της αμερικανικής κυβέρνησης, έχει προκαλέσει έντονο διάλογο και αντιδράσεις.
- Νικολάς Μαδούρο: Κρατείται σε διαβόητη φυλακή στο Μπρούκλιν
- Αποκρυπτογράφηση της ανάρτησης του Άδωνι Γεωργιάδη: «Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους, κουβαλούμε σπαθιά»
- Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η αμήχανη στιγμή που γίνεται στόχος για τις πολυτελείς διακοπές με τον Τζεφ Μπέζος
- Γιώργος Παπαδάκης: Η γκεστ εμφάνιση στο Κωνσταντίνου και Ελένης μέσα από το πλατό του Καλημέρα Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.