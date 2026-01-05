Μια ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στα social media, παρότι δεν δηλώνει ανοιχτά κάποια σύνδεση, αφήνει χώρο για πολλούς συνειρμούς και ερμηνείες.

Η ανάρτηση

“Nolite leges loqui — gladios gerimus.”



«Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους — κουβαλούμε σπαθιά.»

Πομπήιος ο Μέγας

Gnaeus Pompeius Magnus



Μερικά ιστορικά διδάγματα από την Ρωμαϊκή παράδοση που θυμήθηκα τώρα με… pic.twitter.com/lWD6jWWdew — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 4, 2026

Η φράση του Πομπήιου («Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους, κουβαλούμε σπαθιά»), που επικαλέστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτηση του, επαναφέρει στο προσκήνιο στην ουσία το δίλημμα: όταν η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, ποιος πραγματικά κυβερνά;

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και η στάση των ΗΠΑ έχουν ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τα όρια της διεθνούς νομιμότητας.

Η τοποθέτηση του υπουργού, που στήριξε εξαρχής την επιλογή της αμερικανικής κυβέρνησης, έχει προκαλέσει έντονο διάλογο και αντιδράσεις.