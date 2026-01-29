Αυγενάκης: Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς

Την απόφασή του να μην αποδεχθεί τη θέση του μεταβατικού προέδρου του νέου αναπτυξιακού φορέα, που συστήνεται με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς, ανακοίνωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή του από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε δήλωσή του, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι η σύσταση της ΑΜΚΕ αποτελεί αποτέλεσμα «πολύμηνων και επίμονων προσπαθειών» και έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας στον πρωτογενή τομέα, χωρίς οικονομικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Όπως σημειώνει, στον φορέα συμμετέχουν ως εταίροι θεσμικοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της παραγωγικής βάσης της Κρήτης, μεταξύ των οποίων οι δήμοι Ηρακλείου, Γόρτυνας και Φαιστού, η Περιφέρεια Κρήτης, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., το Επιμελητήριο Ηρακλείου και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο κ. Αυγενάκης επισημαίνει ότι, μετά την υπογραφή του καταστατικού, του προτάθηκε ομόφωνα να αναλάβει τη θέση του μεταβατικού προέδρου, η οποία –όπως διευκρινίζει– δεν προβλέπει αμοιβή, προκειμένου να στηρίξει το εγχείρημα στα πρώτα του βήματα. Ωστόσο, λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης που ακολούθησε, δηλώνει πως, «με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του θεσμού και της προοπτικής του εγχειρήματος», αποφάσισε να μην αποδεχθεί τη θέση, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια ως πολίτης και ως εκπρόσωπος της περιοχής του.

Έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «θεσμικό και πολιτικό κατήφορο» της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντας την υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενο τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής και του αρμόδιου τομεάρχη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανακύκλωση προσώπων» και «επικοινωνιακές φιέστες», κάνοντας λόγο για αδιαφάνεια και πολιτικό εξωραϊσμό στον τρόπο αντιμετώπισης της αγροτικής ανάπτυξης.