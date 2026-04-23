Όπως σας είπα χθες το πακέτο του Μητσοτάκη είχε κάποιες εκπλήξεις, ιδίως το μέτρο για την άμεση ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά, αλλά και η ρύθμιση για τις 72 δόσεις σε όσους έχουν οφειλές στο δημόσιο μέχρι το 2023. Μου λένε ότι στις συζητήσεις που έγιναν στο Μαξίμου εξετάστηκε και το ενδεχόμενο για κάτι πιο συγκεκριμένο που αφορά στο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών. Όμως και τα λεφτά ήταν πολύ συγκεκριμένα και υπάρχει, επίσης, μπροστά μας η ΔΕΘ, οπότε ο Μητσοτάκης άφησε τις όποιες ανακοινώσεις για τότε, αφού ούτως ή άλλως η φορολόγηση αφορά τις προηγούμενες χρήσεις, οπότε η ρύθμιση θα ήταν μια ή άλλη.

Οι δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά

Τώρα, γίνεται πολύς λόγος για τις δημοσκοπήσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι σοβαροί δημοσκόποι ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους έρευνες, ίσα-ίσα περίμεναν και τις ανακοινώσεις για νε μετρήσουν πιο επισταμένα.

Η ΝΔ έχει πάθει ζημιά δεδομένα, από 1,5 έως 2 μονάδες, αλλά η ζημιά δεν πηγαίνει αλλού, δηλαδή οι ψηφοφόροι δεν φεύγουν για να πάνε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο τσιμπάει από μισή ως μια μονάδα μετά το καλό για τα εσωκομματικά του συνέδριο. Και κάπου εκεί κολλάνε οι ποιοτικές έρευνες, τις οποίες έχει ήδη πάρει το Μαξίμου, με βάση τις οποίες υπάρχει ένα κοινό, κυρίως πολίτες που έχουν ψηφίσει ΝΔ αλλά τώρα έχουν απομακρυνθεί, που παρακολουθούν τη δραστηριότητα της κυβέρνησης, δεν έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο από το κόμμα και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα οικονομικά μέτρα και τον βιοπορισμό τους.

Αυτό εξηγεί την επιμονή του Μητσοτάκη στις θετικές οικονομικές ειδήσεις, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες ψηφίζουν με γνώμονα την τσέπη τους και τη γενική κατάσταση της οικονομίας.

Έχουμε δρόμο για τις κάλπες

Παλιός κοινοβουλευτικός έλεγε στον γράφοντα πως ό,τι κι αν λένε οι δημοσκοπήσεις, το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα μέχρι τις κάλπες δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Και θύμισε πως στις εκλογές του 2023 οι δημοσκόποι δεν μπόρεσαν να προβλέψουν ούτε τη δυναμική της ΝΔ, ούτε την εντυπωσιακή καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Με βάση το σκεπτικό αυτό κατέληξε στο ότι τα υπόγεια ρεύματα του εκλογικού σώματος δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα ανιχνεύσει και πως τίποτε δεν είναι απόλυτα βέβαιο στο δρόμο προς τις εκλογές. Προφανώς δεν εννοεί ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω, αλλά ότι οι διαφορές που αποτυπώνονται σήμερα στις μετρήσεις μικρή σημασία έχουν.

Το μασάζ έπιασε τόπο

Τελικά, πολλή κουβέντα έγινε για την ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας, αλλά οι διαφοροποιήσεις βουλευτών της ΝΔ ήταν ασήμαντες. Έλειπαν ο Πέτσας, ο Χρυσομάλλης και ο Μηταράκης που το έβρισκε άκομψο να ψηφίσει για την άρση ασυλίας του, ενώ ακόμα και ο Βορίδης με τον Βλάχο υπερψήφισαν τις άρσεις, έστω και αν είχαν διαφωνίες.

Με άλλα λόγια, το κύμα εξελίχθηκε σε θαλασσινή αύρα, σε κανονική μπουνάτσα και προφανώς έπιασε τόπο το μασάζ που έκαναν ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Ράμα ως άλλος Βαρουφάκης

Δεν ξέρω πώς ακριβώς εννοεί το χιούμορ ο Έντι Ράμα πάντως στη χθεσινή του παρουσία στο Μέγαρο Μαξίμου μου θύμισε την αλησμόνητη εμφάνιση του Γιάνη Βαρουφάκη στο Λονδίνο με το δερμάτινο σακάκι, εμφάνιση που ο βιτριολικός βρετανικός τύπος παρομοίωσε με ιδιοκτήτη νυχτερινού κλαμπ.

Κάτι αντίστοιχο μάλλον σκέφτηκε ο Έντι Ράμα που εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αθλητικό παπούτσι και φανέλα, ζητώντας αργότερα συγγνώμη από τον Μητσοτάκη και «ρίχνοντας» το φταίξιμο στο πρωτόκολλο. Αλλά και στο φόρουμ των Δελφών κληθείς να σχολιάσει το επεισόδιο που είχε με τον Τζον Ντεφτέριος προ μηνών, όταν προσέβαλε τους Έλληνες και την ιστορία τους, τα έριξε στο χιούμορ του που δεν γίνεται αντιληπτό.

Εγώ πάλι λέω πως όταν επισκέπτεται την Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν δεν τον παίρνει να κάνει χιουμοράκι, ούτε κακό ούτε καλό, οπότε καλύτερα θα ήταν να είναι πιο προσεκτικός στις βόλτες του στην Ελλάδα.

Κάθε νησί και...κομποστοποίηση

Ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει με επιτυχία τη δράση «Ό,τι πιο green θα κάνεις φέτος» μοιράζοντας στα νοικοκυριά οικιακούς κομποστοποιητές σε όλο και περισσότερα νησιά της Περιφέρειας. Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να μειώσουν τα οργανικά απόβλητα από την πηγή, υιοθετώντας μια απλή καθημερινή συνήθεια με μεγάλη σημασία για το περιβάλλον.



Σε μια εποχή που η διαχείριση αποβλήτων και η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονται στο επίκεντρο, ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, δίνει την ευκαιρία στους πολίτες, πράγματι, να πάρουν την πιο green επιλογή για την περιβαλλοντική προστασία των νησιών τους.