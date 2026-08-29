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Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ στην Άγκυρα για το Χωροταξικό: «Επανάληψη του ίδιου αβάσιμου, απαράδεκτου ισχυρισμού»

Η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με φόντο τα σχόλια του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, για το Ειδικό Χροταξικό Σχέδιο.

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Το κτιρίο του υπουργείου Εξωτερικών | Eurokinissi
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Αυστηρή απάντηση έδωσε για ακόμα μια φορά η Αθήνα στην Άγκυρα, μετά από τις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, με φόντο το Ειδικό Χροταξικό Σχέδιο. 

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ άλλων,  υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας» σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας». 

Σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε: «Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση.

Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό». 
 

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