Αυτά είναι τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών: Τι δήλωσαν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελλος

Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα Πόθεν Έσχες, των πολιτικών αρχηγών της Βουλής δημοσίευσε το πρωί της Δευτέρας η Επιτροπή Ελέγχου του Κοινοβουλίου, και αφορά στα έτη 2022 και 2023.

Μεταξύ άλλων, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023).

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) δηλώνει εισοδήματα 81.369 ευρώ εκ των οποίων τα 11.202 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Το χαρτοφυλάκιο του προέδρου της ΝΔ σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) τα οποία αποτιμούνται σε περίπου 2.500 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 27.000 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με την μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται σε 848.049 ευρώ και οι υπόλοιπες να έχουν μικροποσά.

Το 2022 ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Σύμφωνα με το “πόθεν έσχες” η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί ποσοστό κυριότητας 8,33% σε βοσκότοπο της Θερίσου συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ.

Τέλος, για το έτος 2022 ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει οφειλή 7.496 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain

Τα εισοδήματα του έτους για τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανέρχονται σε 43.050 ευρώ από ακίνητα και 100.000 ευρώ από άλλη πηγή (διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, κλπ)

Το χαρτοφυλάκιο παραμένει σταθερό ενώ στις οι καταθέσεις ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ και τα 177.305 δολάρια.

Η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη ενώ στις δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζεται οφειλή 900.000 προς την Intrum Hellas με υπόλοιπο 819.486 καθώς και υπόλοιπο 31.878 ευρώ από αρχικό δάνειο 68.222 ευρώ.

Το πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) του κ. Μητσοτάκη εμφανίζει συνολικά εισοδήματα 70.275 ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο του πρωθυπουργού αυξήθηκε με αγορά 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ. Η αγορά πραγματοποιήθηκε από παλαιότερες αποταμιεύσεις γι αυτό και οι τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν σε περίπου 110.000 ευρώ

Για το ίδιο έτος τα εισοδήματα της κυρίας Γκραμπόφσκι ανήλθαν σε 315.207 ευρώ και οι τραπεζικές καταθέσεις ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ | Eurokinissi

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιτοεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ | INTIME

Πόθεν Έσχες: Όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για το οικονομικό έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023) κατέθεσε εισοδήματα 88.180 ευρώ εκ των οποίων 42.758 από τη βουλευτική αποζημίωση, 7.347 από συμμετοχή σε επιτροπές και 1.537 από ακίνητα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Στην ίδια δήλωση ο κ. Φάμελλος κατέγραψε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 85.522 ευρώ με την πλειονότητά τους να αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μερίδιο από επτά ακίνητα: δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο, και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία.

Δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Στο πεδίο «δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές», ο κ. Φάμελλος δηλώνει οφειλή 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Έναν χρόνο μετά - στο οικονομικό έτος 2023 (πόθεν έσχες 2024) τα έσοδα του Σωκράτη Φάμελλου είναι μειωμένα στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του - επίσης μειωμένες - στα 57.841 ευρώ.

Στα ακίνητα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάποια μεταβολή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022, ενώ δηλώνει ότι απέκτησε ένα ΙΧ 1.560 κ.ε. του 2016 προς 8.000 ευρώ.

Για τα δάνεια και τις οφειλές, τέλος, ο κ. Φάμελλος φαίνεται να συνεχίζει να εξυπηρετεί τα δύο δάνεια που είχε δηλώσει και την προηγούμενη χρονιά.