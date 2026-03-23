Βαγγέλης Γιαννακούρας: Ορκίστηκε βουλευτής παίρνοντας την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Με την απόδοση θρησκευτικού όρκου ορκίσθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/3) στην Ολομέλεια ως βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ο Βαγγέλης Γιαννακούρας.
Ο ίδιος καταλαμβάνει την έδρα του παραιτηθέντα, μετά την διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιατρός Βαγγέλης Γιαννακούρας κατέλαβε την έδρα ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στην περιφέρεια της Αρκαδίας.
