Μενού

Βαγγέλης Γιαννακούρας: Ορκίστηκε βουλευτής παίρνοντας την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Ορκίστηκε βουλευτής ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, καθώς πήρε την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που διαγράφηκε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Reader symbol
Newsroom
Βαγγέλης Γιαννακούρας
Βαγγέλης Γιαννακούρας
  • Α-
  • Α+

Με την απόδοση θρησκευτικού όρκου ορκίσθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/3) στην Ολομέλεια ως βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ο Βαγγέλης Γιαννακούρας.

Ο ίδιος καταλαμβάνει την έδρα του παραιτηθέντα, μετά την διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιατρός Βαγγέλης Γιαννακούρας κατέλαβε την έδρα ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στην περιφέρεια της Αρκαδίας.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ