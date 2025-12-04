Βαρουφάκης: «Ο Τσίπρας έκανε οντισιόν στο Παλλάς με τον ίδιο διαλυμένο θίασο από κάτω»

Δριμεία κριτική άσκησε ο Γιάνης Βαρουφάκης, όταν κλήθηκε να σχολιάσει όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης (3/12) στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, καθώς εμφανίστηκε στο Kontra Channel, χαρακτήρισε «οντισιόν» την παρουσίαση στην οποία από κάτω ήταν όλος ο διαλυμένος θίασος.

«Από το 2015 που έκανε κουρελόχαρτο τη δημοκρατική εντολή για να προσχωρήσει στην ολιγαρχία και την Τρόικα, υπάρχει μια σταθερότητα, είναι υπερήφανος γι' αυτό που έκανε. Από τότε έχει γράψει και 750 σελίδες ερωτική επιστολή στην ολιγαρχία, τώρα έκανε και οντισιόν στο Παλλάς για να του δώσουν ξανά τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας εκ μέρους της ολιγαρχίας», είπε αρχικά.

«Ήταν μια θεατρική σκηνή με το ίδιο συνάφι από κάτω. Έμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος που διέλυσε ο Τσίπρας. Ο Φάμελλος, η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης» συνέχισε o ίδιος και πρόσθεσε: «Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί τον διέλυσε τον θίασο; Για να τον αναστήσει λειψό;».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρουφάκη ο κ. Τσίπρας: «θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του, κοιτάξτε με, σας κάνω, είμαι το αντίπαλον δέον του Μητσοτάκη, εσείς θα γράφετε τους νόμους και θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ».



Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 σχολίασε και τα περί «πατριωτικής εισφοράς» από τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «είναι σαν λέει στους χορηγούς του "δώστε και κάτι ρε παιδιά". Όταν έβαζε 24% ΦΠΑ στο πλαίσιο τρίτου μνημονίου, όλα εκείνα τα χαράτσια, αυτοί δεν ήταν πατριωτικοί φόροι;».