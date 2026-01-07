Βαρουφάκης: «Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, με δαιμονοποιούν επειδή απάντησα ειλικρινά»

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών, ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από μέρος της κοινής γνώμης.
Ανάμεσα στους πιο σφοδρούς επικριτές του ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, γεγονός που οδήγησε τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 να απαντήσει με μια εκτενή ανάρτηση.
Ο Βαρουφάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για «υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και οι έμποροι δρουν χωρίς ουσιαστική παρεμπόδιση, το κράτος επιλέγει να στοχοποιεί όσους μιλούν ανοιχτά για το πρόβλημα.
Αναφέρει ότι στελέχη όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιχειρούν να τον «δαιμονοποιήσουν», επειδή απάντησε με ειλικρίνεια σε νέους ανθρώπους.
Η ανάρτηση
- Σοβαρά τραύματα για Μαδούρο και Φλόρες κατά την απαγωγή: Η σοκαριστική εικόνα στα δικαστήρια
- Σέρρες: Η νεκροτομή «δείχνει» βαριά χτυπήματα στον 17χρονο – Αναλαμβάνει την ευθύνη η μητέρα του 16χρονου
- Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: «Δεν είναι κανείς από τους γονείς μαζί της σε αυτό το εγχείρημα»
- «Πυρά» για ΕΡΤ και Eurovision: «Γιατί προσπαθεί να μας επιβάλλει την Κέλλυ Βρανάκη;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.