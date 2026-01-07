Βαρουφάκης: «Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, με δαιμονοποιούν επειδή απάντησα ειλικρινά»

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών, ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από μέρος της κοινής γνώμης.

Ανάμεσα στους πιο σφοδρούς επικριτές του ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, γεγονός που οδήγησε τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 να απαντήσει με μια εκτενή ανάρτηση.

Ο Βαρουφάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για «υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και οι έμποροι δρουν χωρίς ουσιαστική παρεμπόδιση, το κράτος επιλέγει να στοχοποιεί όσους μιλούν ανοιχτά για το πρόβλημα.

Αναφέρει ότι στελέχη όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιχειρούν να τον «δαιμονοποιήσουν», επειδή απάντησε με ειλικρίνεια σε νέους ανθρώπους.

Η ανάρτηση

Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία



Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και… — Γιάνης Βαρουφάκης (@varoufakis_gr) January 7, 2026