Μενού

Βαρουφάκης: «Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, με δαιμονοποιούν επειδή απάντησα ειλικρινά»

Ο Βαρουφάκης απαντά στις κυβερνητικές επιθέσεις για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποκρισία.

Reader symbol
Newsroom
Γιάνης Βαρουφάκης
Γιάνης Βαρουφάκης | Glomex
  • Α-
  • Α+

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών, ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από μέρος της κοινής γνώμης.

Ανάμεσα στους πιο σφοδρούς επικριτές του ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, γεγονός που οδήγησε τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 να απαντήσει με μια εκτενή ανάρτηση.

Ο Βαρουφάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για «υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και οι έμποροι δρουν χωρίς ουσιαστική παρεμπόδιση, το κράτος επιλέγει να στοχοποιεί όσους μιλούν ανοιχτά για το πρόβλημα.

Αναφέρει ότι στελέχη όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιχειρούν να τον «δαιμονοποιήσουν», επειδή απάντησε με ειλικρίνεια σε νέους ανθρώπους.

Η ανάρτηση

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ