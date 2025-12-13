Βαρουφάκης: «Συγχαρητήρια στον κ. Πιερρακάκη, ολοκλήρωσε την τριάδα της υποταγής»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup, εκφράζοντας όμως ταυτόχρονα κριτική προς την ευρωπαϊκή ηγεσία με την οποία είχε συγκρουστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Οικονομικών.
Σε ανάρτησή του, αναφέρει πως μετά τον Πορτογάλο Centeno και τον Ιρλανδό Donohoe, «ο Πιερρακάκης ολοκληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS», αναφερόμενος στο αρνητικό ακρωνύμιο για Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία.
Στη συνέχεια, προσθέτει πως «έτσι λειτουργούν οι αυτοκρατορίες: απονέμουν τιμητικούς τίτλους σε υπάκουους ως υπενθύμιση της δύναμής τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι η αντίθεσή τους».
