Βασίλης Κικίλιας: «Η πολιτική μετριέται στα αποτελέσματα»

Με σταθερό λόγο και καθαρή πολιτική τοποθέτηση, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έστειλε μήνυμα ευθύνης και ουσίας. Τόνισε ότι η πολιτική δεν είναι άσκηση επικοινωνίας, αλλά διαρκής δοκιμασία αποτελεσματικότητας.

«Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά για το αν γίνονται πράγματα που βελτιώνουν τη ζωή της», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «ο κόσμος θέλει να βλέπει δουλειά, όχι λόγια».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι πολιτικοί κρίνονται από την πράξη, τη συνέπεια και την ικανότητα να στηρίζουν τον πολίτη στις πραγματικές του ανάγκες. «Κρινόμαστε από τη δουλειά μας. Τα υπόλοιπα είναι λόγια», σημείωσε, συνοψίζοντας με τη φράση αυτή τη φιλοσοφία άσκησης πολιτικής που υπηρετεί.