Bασίλης Κικίλιας: «Η προάσπιση των θαλασσίων συνόρων χρέος μας στην Ιστορία και στους πολίτες»

Στην τελετή της περασμένης Τρίτης (02/09), όπου παραλήφθηκαν πέντε νέα σκάφη του Λιμενικού παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε τον τόνο με μια φράση που συμπύκνωσε την πολιτική ουσία: «Η προάσπιση των θαλασσίων συνόρων αποτελεί χρέος μας απέναντι στην Ιστορία και στους πολίτες».

Με αυτή την τοποθέτηση ανέδειξε ότι η ενίσχυση του Σώματος δεν περιορίζεται στην τρέχουσα παραλαβή αλλά εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στο ΑΙΓΙΣ 2, το οποίο θα ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ και θα εφοδιάσει το Λιμενικό με πλοία ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμια, νέα καταδιωκτικά υψηλών ταχυτήτων, drones, και προηγμένο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού προσέδωσε στην εκδήλωση το αναγκαίο πολιτικό βάρος, δείχνοντας ότι η προστασία των θαλασσίων συνόρων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κυβερνητική επιλογή.